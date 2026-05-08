Thành phố Hồ Chí Minh công khai hơn 4.600 trường hợp nợ thuế

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến tháng 3/2026.

Theo đó, có 4.605 người nộp thuế nằm trong diện công khai với tổng số tiền nợ lên tới 14.965 tỷ đồng.

Việc công khai được thực hiện do các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế năm 2019 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Danh sách cho thấy nhiều doanh nghiệp nợ thuế với số tiền đặc biệt lớn, lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đứng đầu là Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise với khoản nợ gần 2.095 tỷ đồng. Tiếp theo là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil nợ hơn 1.978 tỷ đồng và Công ty cổ phần Đầu tư Golden Hill nợ gần 1.660 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp trong nhóm nợ thuế lớn này đều từng vướng khó khăn tài chính, dự án tồn đọng hoặc các sai phạm nghiêm trọng. Trong đó, Xuyên Việt Oil liên quan đại án xăng dầu gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước; Vũng Tàu Paradise nhiều năm nợ tiền thuê đất tại dự án du lịch quy mô lớn ở Bà Rịa-Vũng Tàu; còn Golden Hill gắn với dự án bất động sản “đắp chiếu” tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, có 15 doanh nghiệp thuộc nhóm nợ thuế từ trên 100 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng. Trong số đó, Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà nợ hơn 895 tỷ đồng; Công ty cổ phần Hàng không Pacific Airlines nợ hơn 567 tỷ đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn The Forest City nợ khoảng 210 tỷ đồng; Công ty Giày Hiệp Hưng nợ hơn 142 tỷ đồng và Công ty cổ phần Sài Gòn One Tower nợ hơn 119 tỷ đồng…

Bên cạnh các khoản nợ thuế lớn, danh sách cũng ghi nhận nhiều trường hợp nợ thuế với số tiền rất nhỏ; trong đó có gần 200 trường hợp nợ thuế dưới 100.000 đồng, thậm chí chỉ vài đồng.

Cùng thời điểm, các đơn vị thuế cơ sở trực thuộc Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng loạt công khai danh sách người nộp thuế còn nợ tính đến hết ngày 31/3/2026.

Cụ thể, Thuế cơ sở 1 công khai 2.811 người nộp thuế còn nợ với tổng số tiền hơn 3.500 tỷ đồng. Trong danh sách này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại-Dịch vụ Xây dựng Việt Hân Sài Gòn đứng đầu với khoản nợ hơn 493 tỷ đồng.

Tại Thuế cơ sở 2 có 28.970 cá nhân và tổ chức nợ thuế với tổng số tiền khoảng 1.997 tỷ đồng. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông-Tiếp thị Hồng Thụy là doanh nghiệp nợ lớn nhất với số tiền khoảng 9,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, Thuế cơ sở 3 ghi nhận 999 người nộp thuế còn nợ, tổng số tiền hơn 1.786 tỷ đồng. Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land đứng đầu danh sách tại đơn vị này với khoản nợ gần 560 tỷ đồng.

Riêng Thuế cơ sở 23 chỉ ghi nhận 3 trường hợp nợ thuế, với tổng số tiền nợ gần 24 triệu đồng.

Theo quy định hiện hành, cơ quan thuế được công khai thông tin đối với người nộp thuế quá 90 ngày kể từ thời hạn phải nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước nhưng chưa tự nguyện chấp hành.

Đối với các trường hợp chây ì nợ thuế, cơ quan thuế có thể áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, kê biên tài sản hoặc đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Vì vậy, người nộp thuế cần chủ động theo dõi, đối chiếu và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đúng thời hạn nhằm tránh phát sinh tiền chậm nộp cũng như bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Đồng thời, việc bị công khai thông tin nợ thuế cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động kinh doanh và khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp./.

