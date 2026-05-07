Techcombank chi trả cổ tức bằng tiền mặt hơn 4.960 tỷ đồng cho cổ đông

Ngày 7/5/2026, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – mã TCB) công bố kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 7% mệnh giá (tương đương 700 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền Techcombank chi trả cổ tức dự kiến hơn 4.960 tỷ đồng. Ngày thanh toán cổ tức dự kiến vào 10/6/2026.

Phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 vừa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua cùng với tất cả các tờ trình và nghị quyết, bao gồm Kế hoạch Kinh doanh năm 2026. Đây là thông tin tích cực dành cho cổ đông và nhà đầu tư đã tin tưởng đồng hành cùng Techcombank trong thời gian qua và tiếp tục khẳng định nguồn nội lực mạnh mẽ của ngân hàng.

Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp Techcombank thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông đồng thời ngân hàng dự kiến sẽ chia thêm 60% cổ phiếu thưởng trong năm 2026 theo công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua.

Techcombank đảm bảo việc chi trả cổ tức đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật về điều kiện chi trả cổ tức. Ngân hàng cũng đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ thuế và tài chính, trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, sau khi trả cổ tức bằng tiền mặt, Techcombank vẫn đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn, các chỉ số an toàn khác theo quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khác.

Ngân hàng vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với nhiều chỉ số tích cực, bền vững cho thấy hiệu quả từ chiến lược linh hoạt và tầm nhìn dài hạn của ngân hàng.

Tổng thu nhập hoạt động quý 1 đạt 13.700 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ, đưa lợi nhuận trước thuế lên mức kỷ lục 8.900 tỷ đồng, tăng 22,6%.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bức tranh tài chính của Techcombank ở quý đầu tiên của năm 2026 chính là sự cộng hưởng mạnh mẽ từ các dòng thu nhập cốt lõi. Trong đó, mảng dịch vụ của Techcombank bứt phá mạnh với 3.600 tỷ đồng, tăng gần 47%, thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay. Các lĩnh vực thanh toán, thẻ, ngoại hối và bảo hiểm đều ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, trong đó thu từ bảo hiểm tăng hơn 103%, ở mảng thanh toán, thu từ thư tín dụng (LC), tiền mặt và thanh toán đạt 1.600 tỷ đồng, tăng mạnh 158,6% so với cùng kỳ.

Chuyển đổi số tiếp tục là động lực chính khi hơn 63% khách hàng bán lẻ mới đến từ kênh trực tuyến. Tổng số giao dịch điện tử đạt 1,4 tỷ đồng, tăng 27,3%, giúp Techcombank duy trì vị thế dẫn đầu với 15,8% thị phần giao dịch số.

Tổng tài sản của ngân hàng đạt 1,19 triệu tỷ đồng. Tín dụng tăng 2,89%, với điểm nhấn là việc giảm tỷ trọng cho vay bất động sản giảm xuống 28,9%, trong khi bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng mạnh, đạt 395,3 nghìn tỷ đồng.

Huy động vốn đạt 651.000 tỷ đồng, tăng 14,2%, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) duy trì trong nhóm dẫn đầu với mức 37,9%. Các chỉ số an toàn tiếp tục được đảm bảo với tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) ở mức 80,5%, hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 15,2%, tỷ lệ nợ xấu 1,16% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 129,3%./.

