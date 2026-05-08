Kho bạc Nhà nước huy động 45.455 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tháng Tư

Ngày 8/5, thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết trong tháng Tư, HNX đã tổ chức 20 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành và huy động thành công 45.455 tỷ đồng, tăng mạnh 132% so với tháng trước đó.

Kết quả huy động ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc, Kho bạc Nhà nước đã huy động được tổng cộng 125.556 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong 4 tháng của năm, tương đương hoàn thành 41% kế hoạch phát hành của quý 2 và đạt 25% mục tiêu phát hành của cả năm 2026.

Điểm đáng chú ý, cơ cấu huy động trong tháng tập trung áp đảo vào các kỳ hạn dài, trong đó kỳ hạn 10 năm chiếm tỷ trọng tới 91,7% tổng khối lượng phát hành, tương ứng với giá trị 41.660 tỷ đồng.

Về chi tiết, Kho bạc Nhà nước đã triển khai gọi thầu tại 5 loại kỳ hạn bao gồm 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Kết quả thực tế cho thấy có 4 kỳ hạn trúng thầu thành công là 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm cùng với xu hướng tăng lãi suất trúng thầu. Mức tăng dao động từ 5 đến 26 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối cùng của tháng Ba



Ghi nhận tại phiên đấu thầu cuối tháng 4/2026, lãi suất trúng thầu đối với kỳ hạn 5 năm là 3,86%/năm, kỳ hạn 10 năm là 4,16%/năm, kỳ hạn 15 năm đứng ở mức 4,25%/năm và kỳ hạn 30 năm đạt 4,45%/năm.

Song song thị trường sơ cấp, thị trường giao dịch thứ cấp cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực về quy mô và thanh khoản. Tính đến thời điểm cuối tháng Tư, tổng giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ đạt mức 2.639.075 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,64% so với tháng Ba. Về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân trong tháng đạt 16.017 tỷ đồng/phiên, ghi nhận mức tăng 6,49% so với tháng trước.

Trong cơ cấu giao dịch, phương thức giao dịch thông thường (Outright) tiếp tục chiếm ưu thế với 65,77% tổng giá trị toàn thị trường, phần còn lại 34,23% thuộc về các giao dịch mua bán lại (Repos). Đối với các thực thể đầu tư, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng thu hẹp quy mô hoạt động trong tháng này. Giá trị giao dịch của khối ngoại chiếm 3,53% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giảm 29,8% so với tháng Ba. Về vị thế giao dịch, các nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng với giá trị 11 tỷ đồng trong tháng./.

