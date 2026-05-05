Tỷ giá ngày 5/5: Đồng USD tại ngân hàng thương mại không có nhiều biến động

Sáng 5/5, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với đôla Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại vẫn giảm nhẹ, trong khi nhân dân tệ (NDT) cũng quay đầu giảm.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.111 VND/USD, giảm 1 đồng so với sáng 4/5.

Với biên độ ±5%, tỷ giá trần là 26.366 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.855 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) ở mức 23.907-26.317 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại lúc 9h40, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết USD ở mức 26.136-26.366 VND/USD (mua vào-bán ra), cùng giảm 1 đồng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng hôm qua.

Trong khi đó, đồng NDT quay đầu giảm. Tại Vietcombank, tỷ giá NDT được niêm yết ở mức 3.796-3.918 VND/NDT (mua vào-bán ra), giảm 3 đồng ở chiều mua vào và giảm 2 đồng ở chiều bán ra.

Còn tại BIDV, NDT cũng giảm 3 đồng ở chiều mua vào, giảm 4 đồng ở chiều bán ra, xuống mức 3.793-3.915 VND/NDT (mua vào-bán ra) so với hôm qua./.

