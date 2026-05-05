Oxfam tài trợ cải thiện sinh kế, thúc đẩy chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt

Ngày 5/5, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam đã thông tin về đợt tài trợ lần thứ hai trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ các sáng kiến về chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt” (PWG). Đây là dự án do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ, hướng đến mục tiêu cải thiện sinh kế, tạo việc làm và nâng cao vị thế của người phụ nữ trong các lĩnh vực then chốt, như nông nghiệp bền vững và kinh tế tuần hoàn.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực hiện thực hóa các cam kết quốc tế về tăng trưởng xanh và bình đẳng giới, PWG không chỉ cung cấp nguồn lực tài chính mà còn góp phần tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho các sáng kiến từ cơ sở.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, mỗi sáng kiến được lựa chọn trong đợt này có thể nhận mức tài trợ tối đa lên tới 1,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 60.000 EUR. Thời gian triển khai thực tế cho mỗi dự án kéo dài từ 12 đến 15 tháng, tạo điều kiện đủ dài để các mô hình có thể bám rễ và phát huy hiệu quả tại cộng đồng. Dự án sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các tổ chức cho đến hết ngày 12/6, mở ra cơ hội cho các đơn vị có ý tưởng đột phá trong việc kết hợp giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ.

Địa bàn triển khai của dự án PWG trong đợt tài trợ lần này tập trung vào 6 tỉnh và thành phố, gồm Lào Cai, Huế, Đà Nẵng, Cà Mau, Tuyên Quang và An Giang. Đây đều là những khu vực trọng điểm, vốn đang phải đối mặt với những tác động ngày càng khắc nghiệt của biến đổi khí hậu, như bão lũ, hạn hán và xâm nhập mặn.

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, Việt Nam hiện chịu tổn thất ước tính khoảng 10 tỷ USD mỗi năm, tương đương 3,2% GDP do tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Trong bức tranh chung đó, phụ nữ và trẻ em gái là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Họ không chỉ thiếu hụt các nguồn lực về tài chính và tài nguyên mà còn ít có cơ hội tham gia vào các quá trình ra quyết định, đồng thời phải gánh vác trách nhiệm nặng nề từ các công việc chăm sóc không lương.

Theo đó, dự án PWG tập trung vào nông nghiệp bền vững và kinh tế tuần hoàn chính là giải pháp trực diện để giải quyết bài toán này, giúp phụ nữ làm chủ công nghệ và quy trình sản xuất mới, từ đó tự chủ hơn về kinh tế.

Ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Quốc gia Oxfam tại Việt Nam, chia sẻ dự án PWG thúc đẩy sự tham gia tích cực của phụ nữ trong quá trình chuyển đổi xanh. Qua đó, phụ nữ không còn chỉ là đối tượng thụ hưởng mà là những người kiến tạo giải pháp và dẫn dắt sự thay đổi tại cộng đồng. Điều này có nghĩa là mỗi sáng kiến khi triển khai sẽ có sự tham gia của các tổ chức xã hội, cơ quan chuyên môn và các tổ nhóm sản xuất, tạo nên một mạng lưới hỗ trợ vững chắc cho phụ nữ.

Dự án dự kiến sẽ có khoảng 65 sáng kiến được tài trợ, hỗ trợ ít nhất 33 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Quan trọng hơn, dự án đặt mục tiêu tạo việc làm cho hơn 1.155 phụ nữ và trẻ em gái thuộc nhiều nhóm đa dạng trong nền kinh tế xanh. Không chỉ dừng lại ở con số việc làm, PWG còn kỳ vọng thúc đẩy ít nhất 10 thay đổi về chính sách và thực tiễn ở cấp địa phương, tạo ra tác động lan tỏa đến 7–10 triệu người, giúp họ tiếp cận tốt hơn với các cơ hội việc làm xanh và thông tin về chuyển đổi bền vững.

Đánh giá về ý nghĩa của sự hợp tác này, ông Gonzalo Serrano De La Rosa, Phó Ban Hợp tác Phát triển của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh: “Liên minh châu Âu tự hào tài trợ cho dự án này và chúng tôi tin tưởng các tổ chức địa phương đóng vai trò then chốt đối với phát triển bền vững. Họ giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính sách, thúc đẩy phát triển công bằng và tăng trưởng bao trùm. Mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Chính phủ, các tổ chức ngoài công lập và khu vực tư nhân sẽ bảo đảm các giải pháp phù hợp với địa phương và có tính bền vững lâu dài”./.

