Thủ tướng: Hành động quyết liệt hơn, tư duy đổi mới hơn, trọng tâm, hiệu quả hơn

Chiều 28/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố ở phường Thủy Nguyên, trực tuyến với 114 điểm cầu các xã, phường, đặc khu.

Dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu.

100% ý kiến của cử tri Hải Phòng được ghi nhận, giải quyết

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI; báo cáo hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tại Kỳ họp và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri thành phố.

Hội nghị dành nhiều thời gian để cử tri nêu ý kiến, kiến nghị. Đại diện cử tri ngành Tài chính và Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng kiến nghị các cơ chế, chính sách đặc thù để Hải Phòng thực sự trở thành nơi thí điểm các mô hình phát triển mới theo Nghị quyết số 226/2025/QH15.

Đại diện cử tri ngành Tư pháp thành phố kiến nghị xây dựng và ban hành Luật Tổ chức thi hành pháp luật; thiết lập Bộ tiêu chí tuân thủ pháp luật; hoàn thiện cơ chế giải thích pháp luật; đặc biệt, cử tri cho rằng, dù hệ thống văn bản đã được cập nhật đồng bộ với Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2025, thực tiễn vẫn phát sinh những điểm nghẽn cần khơi thông, nhất là thời hạn giải trình và liên quan chuyển đổi số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cử tri ngành Nội vụ cho rằng công tác bình đẳng giới vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần được nhìn nhận thẳng thắn; đề nghị nâng cao hiệu quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới trong giai đoạn tới.

Đại diện cử tri ngành Xây dựng có các ý kiến, kiến nghị liên quan nguồn cung vật liệu san lấp, khơi thông điểm nghẽn của phát triển hạ tầng; cơ chế, chính sách phù hợp trong bối cảnh biến động giá vật liệu, nhiên liệu và tác động đến hợp đồng xây dựng; cơ chế, chính sách về phát triển tái chế, tái sử dụng chất thải rắn xây dựng, phát triển bền vững.

Nêu những khó khăn xuất phát từ cơ sở, đại diện cử tri xã Kiến Thụy đề nghị xây dựng và vận hành thống nhất hệ thống thông tin tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa các cấp, các ngành; bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ đất đai cho đội ngũ công chức cấp xã; hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu đất đai đồng bộ, hiệu quả.

Cùng với đó, cần hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai; đầu tư đồng bộ hạ tầng phục vụ sản xuất; thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; có chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

Đại diện cử tri xã Lê Thanh Nghị có kiến nghị liên quan cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; phát triển công nghiệp và cơ chế phân cấp, phân quyền; thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực y tế, giáo dục và an sinh xã hội.

Phản ánh vướng mắc, bất cập trên thực tế, đại diện cử tri phường Hồng Bàng đề nghị tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung đồng bộ các quy định liên quan về thủ tục hành chính; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia theo hướng thống nhất, minh bạch, dễ khai thác và sử dụng hiệu quả; tích hợp, đồng bộ phần mềm và hạ tầng kỹ thuật trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết được cử tri thành phố Hải Phòng tin tưởng, tín nhiệm, bầu làm đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tại Quốc hội là niềm vinh dự lớn đối với các đại biểu Quốc hội và cá nhân Thủ tướng; trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của cử tri tại hội nghị này.

Thông tin về ý nghĩa, kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI nhất là về công tác nhân sự; thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về phương hướng phát triển đất nước…, Thủ tướng cho biết những tháng đầu năm, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, trong khi đó nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn.

Trước yêu cầu rất cao, Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo, quản lý, điều hành ứng phó chủ động, linh hoạt; tổ chức thực hiện quyết liệt; bảo đảm vừa ổn định, phát triển vừa giải quyết tốt yêu cầu trước mắt, chăm lo mục tiêu lâu dài.

Thủ tướng chỉ rõ Trung ương đã ban hành Kết luận 18-KL/TW để định hướng phát triển trong giai đoạn 2026-2030 với yêu cầu: tăng trưởng cao nhưng phải ổn định vĩ mô, kỷ luật tài chính và bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; chuyển trọng tâm từ đặt mục tiêu sang chú trọng kết quả tổ chức thực hiện, dựa trên nền tảng thể chế, con người, trách nhiệm người đứng đầu, hạ tầng và công nghệ.

Ngay sau khi được Quốc hội bầu, phê chuẩn, Chính phủ đã bắt tay vào công việc theo hướng quyết tâm chính trị cao kết hợp với các giải pháp cụ thể; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, liên tục trong quản lý, điều hành; tạo khí thế mới, quyết tâm mới, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Trong số đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt triển khai, thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, của Bộ Chính trị, Quốc hội; xử lý, giải quyết các vấn đề lớn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; thực hiện quyết liệt cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; rà soát dự án vướng mắc, tồn đọng, báo cáo cấp có thẩm quyền, bổ sung ngay vào chương trình Kỳ họp thứ Nhất để Quốc hội ban hành cơ sở pháp lý cụ thể để xử lý, giải quyết, giải phóng nguồn lực lớn phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Trước bối cảnh các hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, chỉ trong ít ngày, Chính phủ đã khẩn trương nghiên cứu phương án điều chỉnh các luật về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, trình Quốc hội ban hành ngay tại Kỳ họp thứ Nhất; và trong tuần tới Chính phủ sẽ ban hành Nghị định hướng dẫn, trong đó chủ động đề xuất nâng mức chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh, cá nhân từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỷ đồng/năm.

Đặc biệt, Chính phủ tham mưu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng hiệu quả các công cụ điều hành, bảo đảm an ninh năng lượng nhất là điện, xăng dầu; điều hành, điều tiết thị trường, giảm mặt bằng lãi suất huy động, lãi suất cho vay... trong bối cảnh tình hình thế giới biến động mạnh.

Chính phủ luôn quan tâm, tạo điều kiện để Hải Phòng phát triển

Thủ tướng Lê Minh Hưng thông tin về kết quả phát triển kinh tế-xã hội đất nước những tháng đầu năm. Thời gian tới, Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương xác định hành động quyết liệt hơn, tư duy đổi mới hơn, trọng tâm rõ hơn, trách nhiệm cao hơn, đặc biệt đề cao vai trò của người đứng đầu để hiệu quả thực thi tốt hơn.

Trong số đó, Chính phủ quyết tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 2026-2030 gắn với tăng trưởng 2 con số; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

Các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, nhất là đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; cắt giảm thực chất thời gian, chi phí; rõ ràng, minh bạch, có thể dự báo.

Cùng với đó, các đơn vị liên quan phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tập trung triển khai dự án trọng điểm, chiến lược, nhất là giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không, cảng biển, năng lượng; tập trung xử lý các dự án tồn đọng; thúc đẩy đô thị hóa, trong đó có một số dự án lớn xây dựng sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao, nhà máy điện.

Thủ tướng nhấn mạnh việc thúc đẩy mạnh hơn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, mô hình kinh tế mới. Chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị quyết 57 - xây dựng cơ sở dữ liệu, kết nối liên thông đồng bộ; công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược gắn trực tiếp với nền kinh tế, sản xuất của Việt Nam trên cơ sở liên kết chặt chẽ Nhà nước-doanh nghiệp-viện, trường.

Cả nước tiếp tục xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường toàn diện cho cán bộ cơ sở theo đúng tinh thần “Năm công tác nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở.”

Các bên liên quan quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải.

Thủ tướng cho biết tiếp tục chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống nhân dân; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển, triển khai khám sức khỏe định kỳ, tập trung triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các nước; chuẩn bị, tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh vai trò, vị trí chiến lược và đóng góp của thành phố Hải Phòng đối với sự phát triển của đất nước. Yêu cầu đặt ra đối với Hải Phòng phải là địa phương tiêu biểu về tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hành động, hiệu quả trong tổ chức thực hiện; tiếp tục phát triển mạnh hơn, nhanh hơn, bền vững hơn; khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics, dịch vụ hiện đại; đi đầu về cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn quan tâm, tạo điều kiện để Hải Phòng phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế, vai trò, vị trí; triển khai thật tốt, thật hiệu quả, thật thực chất các cơ chế, chính sách đã ban hành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, dành thời gian giải đáp tâm tư, nguyện vọng, ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, nhân dân thành phố. Đối với việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển Hải Phòng, Thủ tướng đề nghị thành phố báo cáo tình hình triển khai, đánh giá cụ thể về kết quả, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các cơ chế, chính sách, cơ sở chính trị, pháp lý, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách.

Về công tác tổ chức thi hành pháp luật; xử lý vi phạm hành chính, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 102/NQCP về việc bổ sung dự án Luật về Văn bản quy phạm pháp luật vào Chương trình lập pháp năm 2026; dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua vào tháng 10/2026; đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng các đề án liên quan nhằm xác định các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành pháp luật.

Về đẩy nhanh việc hoàn thiện và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết xử lý khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; chỉ đạo xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tập trung, thống nhất, dùng chung trên toàn quốc.

Thủ tướng đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan bắt tay vào xử lý vướng mắc, bất cập phát sinh mà cử tri phản ánh, kiến nghị liên quan sửa đổi Luật Bình đẳng giới; rà soát, điều chỉnh hệ thống chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; giải quyết vấn đề cung ứng nguồn cung vật liệu san lấp; xử lý phát sinh do biến động giá vật liệu, nhiên liệu và tác động đến hợp đồng xây dựng; hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai, đầu tư đồng bộ hạ tầng phục vụ sản xuất, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Với trách nhiệm là người đứng đầu Chính phủ và là đại biểu Quốc hội của thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; cùng với Chính phủ quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong đó có nhiệm vụ và khát vọng phát triển của Hải Phòng./.

Hoạt động của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Hải Phòng Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác đến dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ thành phố Hải Phòng; tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng.

