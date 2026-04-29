Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà công nhân, người lao động khó khăn tại An Giang

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026), sáng 29/4, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, công nhân, người lao động trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, tăng trưởng GRDP quý 1/2026 của tỉnh ước đạt 7,8% (đứng thứ nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 25/34 địa phương trong cả nước).

Tổng thu ngân sách nhà nước quý 1 đạt 8.682 tỷ đồng, bằng 26,8% dự toán và 103,2% kịch bản thu. Sản xuất nông, lâm, thủy sản duy trì ổn định. Sản xuất công nghiệp-xây dựng duy trì tăng trưởng. Xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực; du lịch tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, công tác chuẩn bị phục vụ APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc được triển khai quyết liệt, đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang khẳng định công tác an sinh xã hội cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn luôn được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tỉnh đã tổ chức chi trả quà Tết cho 261.609 người với tổng kinh phí trên 192 tỷ đồng… Tỉnh cũng hoàn thành xóa 8.426 căn nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang, các gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn lời chúc sức khỏe và chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động khó khăn tỉnh An Giang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội cho biết năm 2025, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp nhưng đất nước vẫn đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02%, ở mức cao trong khu vực và trên thế giới. Quy mô nền kinh tế khoảng 514 tỷ USD, xếp thứ 32 trên thế giới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 5.026 USD.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương vai trò của tỉnh An Giang, địa phương cung cấp lượng lúa gạo lớn nhất trong các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần đưa sản lượng xuất khẩu lúa gạo cả nước đạt trên 7 triệu tấn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Đảng, Chính phủ, Quốc hội đã có nhiều quyết sách như miễn giảm học phí cho mầm non, các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ năm học 2025 - 2026; xây dựng nhà đại đoàn kết tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tỉnh An Giang đã chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình người có công, hộ nghèo; thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội cho công nhân, người lao động. An Giang đã thực hiện tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thành lập các phường, xã với bộ máy hoạt động ổn định.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, nhất là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, lao động. Thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước có nhiều hoạt động như thăm các gia đình chính sách, người có công, tặng quà cho công nhân, người lao động.

Chủ tịch Quốc hội cũng thông báo về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã kiện toàn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, đồng thời thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã đạt được trong năm 2025, đặc biệt là quý 1/2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số bằng các giải pháp đồng bộ.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ năm 2026 phải tăng trưởng 10,71%, đây là chỉ tiêu Trung ương giao; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phải quyết tâm thực hiện bằng được. Sự phát triển của tỉnh An Giang sẽ góp phần vào sự phát triển của cả nước.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị cho APEC 2027 cơ bản bảo đảm tiến độ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục chuẩn bị các điều kiện, cơ sở hạ tầng để tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế với tinh thần “đã làm tốt rồi thì làm tốt hơn nữa,” góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tỉnh quan tâm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 để phát triển nông nghiệp bền vững; đẩy mạnh chương trình giáo dục-đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; coi giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu để thoát nghèo bền vững.

Về chăm sóc sức khỏe nhân dân, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ Bộ Chính trị đã có Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết để thể chế hóa Nghị quyết 72-NQ/TW với mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn; phấn đấu để người dân được kiểm tra sức khỏe ít nhất mỗi năm 1 lần theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Với đặc thù địa bàn giáp biên và có biển, tỉnh An Giang cần tăng cường đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới, tội phạm công nghệ cao và ma túy. Đồng thời, tỉnh quan tâm hơn nữa đến chương trình xây dựng nhà ở cho công nhân và đào tạo kỹ năng nghề cho công nhân ổn định sản xuất, cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, tỉnh An Giang cần quan tâm hơn nữa đối với gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, gia đình thương binh, liệt sỹ người có công với cách mạng một cách thường xuyên, liên tục./.

