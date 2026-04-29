Dựng chuyện hòng bóp méo niềm tin của nhân dân vào y tế công cộng

“Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” là Nghị quyết số 72-NQ/TW mà Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị đã ký ngày 9/9/2025 với mục đích tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, số năm sống khỏe để người dân nước ta phát triển toàn diện.

Cất tiếng phản đối, bỉ bôi Nghị quyết chỉ có thể là những đối tượng không muốn chứng kiến một dân tộc Việt Nam khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Việt Nam luôn được đánh giá cao trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về sức khỏe; chỉ số bao phủ dịch vụ y tế thiết yếu của nước ta cao hơn mức trung bình của các nước trong khu vực; nhiều chỉ số về sức khỏe người dân vượt trội so với nhiều quốc gia có cùng mức phát triển.

Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là mục tiêu, là động lực, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và mọi người dân.

Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của mọi người, cho sự tồn vong của dân tộc và sự phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước.

Bệnh nhân làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. (Nguồn: TTXVN)

Nghị quyết 72 đề cao ý thức phòng bệnh, lối sống lành mạnh, xây dựng văn hóa sức khỏe trong nhân dân; chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời.

Mục tiêu là đến năm 2030, tăng chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam từ 1-18 tuổi thêm tối thiểu 1,5cm; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm.

Điều được người dân hết sức quan tâm trong Nghị quyết 72 là từ năm 2026 người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhận định rằng tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần là bước thay đổi lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, là điều đặc biệt có lợi cho người yếu thế, thu nhập thấp. Và điều quan trọng hơn là mở ra một sự thay đổi lớn trong việc nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động.

Tuy nhiên, ngay cả ý nghĩa hết sức nhân văn của Nghị quyết 72 cũng là mục tiêu tấn công của những đối tượng chống phá. Có thể hiểu, Nghị quyết 72 “không vừa mắt” một số đối tượng không hẳn vì tự thân nội dung của văn bản này.

Điều mà họ nhắm đến và không muốn chúng ta thành công là chủ trương chung “lấy dân làm gốc” và phương châm cụ thể “đặt con người vào vị trí trung tâm phát triển” trong mọi chính sách của Đảng, Nhà nước ta.

Nếu được thực hiện và thực hiện một cách nhanh chóng, kiên quyết và hiệu quả, tức mọi người Việt Nam đều có thể tiếp cận miễn phí lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, thì lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước càng được củng cố, đi ngược lại với mong muốn của những kẻ chống phá.

Vũ khí mà các thế lực thù địch với chế độ ta thường sử dụng không có gì khác ngoài “chiến tranh nhận thức" (cognitive warfare). Đây là hình thức tác chiến phi truyền thống, sử dụng công nghệ số, mạng xã hội và thông tin sai lệch để thao túng tư duy, cảm xúc, hành vi nhằm gây bất ổn nội bộ và giành chiến thắng mà không cần đến vũ khí nóng.

Phương thức thường được thực hiện là dùng tin giả, xuyên tạc, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI) để dẫn dắt dư luận.

Khám bệnh miễn phí ư? Ý tưởng “bao đồng”, “dân túy” - cơm ăn áo mặc quan trọng hơn nhiều! Khám sàng lọc chất lượng cho toàn dân ư? Điều “hoang tưởng” mà các nước giàu còn chưa làm được - kinh phí ở đâu, nhân lực ở đâu?

Thực tế ở Việt Nam cho thấy Nghị quyết 72 không xuất phát “từ con số không.”

Khám chữa bệnh cho người dân. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Ngày 17/4/2026, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã có buổi làm việc với Bộ Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ và định hướng phát triển của ngành trong thời gian tới, trong đó có việc thực hiện Nghị quyết 72.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo: Trong năm 2025 và quý 1/2026 ngành y tế đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%, số bác sỹ đạt 15 người/10.000 dân; bộ máy tổ chức ngành tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả; công tác phòng bệnh được kiểm soát tốt, các dịch bệnh nguy hiểm được khống chế; chất lượng khám, chữa bệnh tiếp tục được nâng cao, nhiều kỹ thuật y học tiên tiến đã được triển khai, tiệm cận trình độ quốc tế; đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW, Bộ Y tế đã tích cực hoàn thiện thể chế, xây dựng và trình ban hành nhiều luật quan trọng như Luật Phòng bệnh, Luật Dân số. Bộ cũng đang nghiên cứu xây dựng Đề án từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí theo lộ trình và thí điểm bảo hiểm y tế chi trả cho các dịch vụ tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật.

Trong chuyển đổi số, ngành y tế đã đạt những bước tiến rõ rệt - khoảng 75% bệnh viện đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; hơn 34,3 triệu sổ sức khỏe điện tử được xây dựng trên nền tảng VNeID.

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, năm 2026, Bộ Y tế đặt mục tiêu hoàn thiện 14 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế - nền tảng quan trọng cho quản trị hiện đại.

Về phát triển nguồn nhân lực, Bộ Y tế đang xây dựng Đề án đầu tư phát triển 5 trường đại học trọng điểm trong lĩnh vực y dược, dự kiến trình Thủ tướng phê duyệt vào quý 4/2026.

Đồng thời, hoàn thiện các chuẩn năng lực cho nhiều chức danh chuyên môn, đặc biệt là cấp cứu viên ngoại viện.

Ghi nhận những thành tích, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ, phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; đồng thời yêu cầu ngành y tế tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, tạo nền tảng để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành.

Khi không còn viện dẫn được lý lẽ để chống phá Nghị quyết 72 thì một số đối tượng sử dụng mạng xã hội để kích động tâm lý “sợ khám ra bệnh” của những người lớn tuổi và yếu thế trong xã hội - “bói ra ma, quét nhà ra rác”.

Trong khi đó, các chuyên gia y tế từ lâu đã khẳng định tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hoài Nam (Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh), ung thư phổi nếu phát hiện và điều trị sớm ngay từ giai đoạn I thì tỷ lệ sống sau 5 năm điều trị có thể trên 30%, trong khi phát hiện và điều trị ở giai đoạn 3 thì tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ khoảng 2-4%.

Với các bệnh khác cũng vậy. Khám sức khỏe định kỳ giúp chẩn đoán sớm những bệnh nan y như: tiểu đường, xơ gan, ung thư, cao huyết áp, suy thận, các bệnh về tim mạch, rối loạn nội tiết và cả các rối loạn về tâm thần kinh... từ đó có chiến lược điều trị kịp thời.

“Sợ khám ra bệnh” chính là một trong nhiều nguyên nhân khiến tuổi thọ trung bình của Việt Nam hiện nay đã tăng lên 73,64 năm, nhưng tuổi sống khỏe mạnh chỉ là 65,4 năm.

Không muốn nhìn thấy một dân tộc Việt Nam khỏe mạnh là tâm địa của các đối tượng thù địch. Chúng lợi dụng các thời điểm nhạy cảm để tung tin giả, bóp méo các chủ trương miễn giảm viện phí, hoặc xuyên tạc phác đồ điều trị để gây hoang mang, làm lung lay niềm tin của nhân dân vào hệ thống y tế công cộng.

Để chống lại “virus tin giả”, mỗi người dân cần nâng cao “sức đề kháng” - kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thống của cơ quan y tế, Đảng và Nhà nước; sử dụng mạng xã hội thông minh, không chia sẻ các thông tin chưa kiểm chứng, đặc biệt là các nội dung về sức khỏe, cách chữa bệnh trên các trang web không có uy tín./.

Nâng cao hiệu quả Chương trình chăm sóc sức khỏe, dân số giai đoạn 2026-2035 Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi; quy định định mức phân bổ vốn ngân sách cho Chương trình chăm sóc sức khỏe, dân số giai đoạn 2026-2030.

​