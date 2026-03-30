Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Chiều 30/3, Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam (VAHCP) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác. Đây là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó giáo sư Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam nhấn mạnh đổi mới sáng tạo không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu trong bối cảnh ngành y tế đang chuyển dịch mạnh mẽ từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động. Hợp tác sẽ mở ra không gian kết nối rộng lớn giữa các chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước, từ đó thúc đẩy các giải pháp công nghệ thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Vũ Quốc Huy - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cho biết NIC luôn xác định y tế và chăm sóc sức khỏe là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Ông kỳ vọng sự phối hợp với VAHCP sẽ tạo ra những chương trình hợp tác cụ thể, có chiều sâu, đặc biệt trong hỗ trợ các bên về công nghệ y tế, thúc đẩy ươm tạo, tăng tốc và thương mại hóa các sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong chăm sóc sức khỏe, phát triển hệ sinh thái kết nối giữa các chuyên gia, tổ chức và doanh nghiệp, đồng thời tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức xã hội và thu hút nguồn lực trong và ngoài nước.

Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm bao gồm: nghiên cứu và triển khai các mô hình đổi mới sáng tạo trong y tế; phát triển nguồn nhân lực; xây dựng mạng lưới đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực sức khỏe; tổ chức các hoạt động truyền thông, tôn vinh sáng kiến và tham gia phản biện, đề xuất chính sách liên quan đến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong y tế.

Trong khuôn khổ chương trình, hai bên cũng chính thức công bố Chương trình Tăng tốc đổi mới sáng tạo công nghệ y tế NIC HealthX 2026, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển và thương mại hóa các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Ngay sau lễ ký kết, các đại biểu đã tham gia tọa đàm với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong ứng dụng nâng cao sức khỏe,” tập trung thảo luận về các xu hướng như y học tái tạo, công nghệ tế bào và các giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến tại Việt Nam./.

Bộ Y tế thông tin về việc theo dõi biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan, chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và đến cơ sở y tế khi có biểu hiện nghi ngờ.