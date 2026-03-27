Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dự kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Y học biển

Ngày 27/3, tại Hải Phòng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dự lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (27/3/2001-27/3/2026) Viện Y học biển (Bộ Y tế) và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Viện Y học biển Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao những thành tựu Viện Y học biển đạt được về chuyên môn, học thuật cũng như giúp người lao động yên tâm vươn khơi, bám biển, đóng góp vào phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị thời gian tới, Viện tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu chuyên sâu, làm chủ các lĩnh vực mũi nhọn như, cấp cứu biển, bệnh nghề nghiệp biển, y học thảm họa và y học cao áp; tập trung phát triển thế mạnh trong lĩnh vực y học cao áp theo hướng chuyên sâu, hiện đại.

Bên cạnh đó, Viện Y học biển tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực đặc thù của y học biển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Viện cần chú trọng chuyển đổi số và y học từ xa, phục vụ hiệu quả cho người lao động trên biển dài ngày cũng như tham gia xây dựng mạng lưới y tế biển, đảo quốc gia, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả. Đối với các mối quan hệ hợp tác quốc tế, Viện Y học biển cần có các chương trình hợp tác thực chất, gắn với chuyển giao công nghệ.

Cùng tham dự lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế và ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đánh giá cao thành tựu Viện Y học biển đạt được, đặc biệt trong chăm sóc sức khỏe quân và dân các địa phương ven biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia.

Ông Vũ Tiến Phụng cho biết Hải Phòng đang hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm kinh tế biển và trung tâm khoa học, công nghệ biển, do đó, Viện Y học biển giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của thành phố.

Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thời gian tới, Viện cần tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tiên tiến trong khám chữa bệnh, qua đó, giữ vững vị thế là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực y học biển của cả nước, đồng thời là cơ sở y tế quan trọng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tại thành phố Hải Phòng. Thành phố cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Viện phát triển bền vững.

Viện Y học biển được thành lập theo Quyết định số 930/2001/QĐ-BYT ngày 27/3/2001 của Bộ Y tế, trên cơ sở phát triển từ các đơn vị nghiên cứu y học biển từ năm 1991 và là trung tâm nghiên cứu, đào tạo, điều trị chuyên sâu hàng đầu về lĩnh vực y tế biển, đảo.

Viện hướng dẫn thành công 15 nghiên cứu sinh Tiến sĩ, hơn 100 học viên sau đại học, tổ chức hàng trăm lớp đào tạo cho hàng vạn học viên, trong đó, đào tạo gần 2.000 cán bộ y tế cho các tỉnh, thành phố ven biển và mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế về lĩnh vực y học đặc thù này.

Đặc biệt, với thành tựu ứng dụng về oxy cao áp, Viện Y học biển đã cấp cứu thành công hàng trăm ca bệnh trên biển, điều trị nhiều ca bệnh nặng, đặc thù như tai biến lặn, ngộ độc khí, nhồi máu não./.

