Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho hay, sau thông tin 4 trẻ em tử vong do đuối nước tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk ngày 16/5, Cục đã có văn bản gửi Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trong dịp Hè.

Cục Bà mẹ và Trẻ em cho biết đã nhận được báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân xã Hòa Mỹ về vụ tai nạn thương tâm khiến 4 trẻ em tử vong. Cục gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tại địa phương quan tâm động viên tinh thần, hỗ trợ các gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, Cục đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh đầy đủ vụ việc; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các trẻ theo đúng quy định; đặc biệt quan tâm tư vấn tâm lý, ổn định tinh thần cho thân nhân.

Cục cũng yêu cầu địa phương báo cáo nhanh, làm rõ các nội dung: Hoàn cảnh xảy ra vụ việc; nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước; công tác chỉ đạo, xử lý và hỗ trợ gia đình nạn nhân; các giải pháp phòng ngừa đã và đang triển khai tại địa phương; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. Báo cáo được đề nghị gửi về Cục trong ngày 18/5.

Bên cạnh yêu cầu báo cáo vụ việc, văn bản nhấn mạnh việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trong bối cảnh mùa Hè đang đến gần, thời điểm trẻ em có nhiều hoạt động ngoài trời, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn sông nước.

Cục đề nghị địa phương đẩy mạnh truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, gia đình và cộng đồng; rà soát, cảnh báo các khu vực có nguy cơ cao như ao, hồ, sông, suối, công trình chứa nước; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tại những khu vực này.

Các đơn vị có liên quan cần phối hợp với ngành giáo dục, chính quyền cơ sở và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè an toàn cho trẻ em; tăng cường vận động trẻ tham gia học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước; chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn./.

Đắk Lắk: Rủ nhau tắm sông Bánh Lái, 4 học sinh đuối nước thương tâm Khoảng 9 giờ sáng 16/5, bốn thiếu nhi sinh năm 2015 và 2017 cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ rủ nhau tắm sông Bánh Lái, không may bị đuối nước dẫn đến tử vong.