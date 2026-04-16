Cứu cặp vợ chồng bị đuối nước khi tắm biển tại khu vực bãi Sau ở Vũng Tàu

Sáng 16/4, lực lượng cứu hộ bãi biển đã kịp thời cứu sống 2 du khách là cặp vợ chồng đến từ tỉnh Đồng Nai bị đuối nước khi tắm biển tại khu vực bãi Sau, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, cặp vợ chồng du khách là anh N.H.L và chị N.T.Đ khi đang tắm biển tại khu vực bãi Sau thì bất ngờ cả hai bị dòng chảy cuốn ra xa bờ và dần kiệt sức.

Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ bãi biển của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tâm Hoàng Thiên đang làm nhiệm vụ trông giữ tại bãi biển đã nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội ngũ nhân viên cứu hộ đã đưa được cả hai nạn nhân vào bờ an toàn. Lúc này, cả 2 nạn nhân đã lả đi do ngạt nước. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương sơ cứu, hỗ trợ hô hấp cho 2 nạn nhân.

Nhờ được cứu vớt và xử lý sơ cứu kịp thời, sức khỏe của hai du khách dần ổn định.

Theo lực lượng cứu hộ bãi biển của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tâm Hoàng Thiên, thời gian gần đây, tại khu vực bãi Sau xuất hiện nhiều dòng chảy rút nước rất mạnh ra xa bờ, gây nguy hiểm cho người tắm biển, đặc biệt vào buổi sáng.

Du khách có thói quen tắm biển vào sáng sớm cần phải cảnh giác, không ra xa bờ, tuân thủ cảnh báo, chỉ dẫn của lực lượng cứu hộ.

Mấy ngày qua, tại bãi tắm bãi Sau ghi nhận sự xuất hiện của nhiều sứa và một số loài sâu biển, gây ngứa, rát hoặc kích ứng da đối với người tắm biển./.

Nghệ An: Cứu sống 2 anh em sinh đôi bị sóng cuốn khi tắm biển Cửa Lò Lực lượng cứu hộ nhanh chóng phối hợp cùng ngư dân địa phương nhanh chóng cứu sống hai anh em 11 tuổi bị sóng cuốn ra xa bờ hơn 50m khi tắm ở biển Cửa Lò.