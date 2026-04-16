Nghệ An: Cứu sống 2 anh em sinh đôi bị sóng cuốn khi tắm biển Cửa Lò

Sáng 16/4, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn cùng ngư dân đã cứu sống hai anh em sinh đôi (11 tuổi) bị đuối nước khi tắm biển Cửa Lò.

Theo ông Trần Tuấn Anh, sự việc xảy ra vào chiều 15/4 tại khu vực gần đảo Lan Châu. Khi đang tắm biển thì hai anh em sinh đôi (11 tuổi) thì bị sóng cuốn ra xa bờ hơn 50m.

Nghe tiếng kêu cứu, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng phối hợp cùng ngư dân địa phương để đưa cả hai em lên bờ an toàn trong lúc gió to, sóng lớn.

Trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn video ghi lại cảnh cứu nạn hai nạn nhân. Trong đoạn video, phía ngoài biển có sóng to, gió lớn. Đứng trên bờ, nhiều người hô hoán kêu cứu. Sau đó, lần lượt hai em nhỏ được canô và thuyền thúng của ngư dân đưa vào bờ trong tiếng hò reo của người dân.

Dù mới đầu mùa nắng nóng nhưng những ngày qua, ở biển Cửa Lò đã ghi nhận ít nhất 3 vụ đuối nước làm một nữ sinh lớp 11 tử vong khi cứu người. Phần lớn những người bị đuối nước là các em học sinh, không có người lớn đi cùng.

Biển Cửa Lò dài hơn 10km, là bãi biển đẹp ở vùng Bắc Trung Bộ và thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Để đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển Cửa Lò, chính quyền phường đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ.

Hiện tại, 40 nhân viên cứu hộ được bố trí ứng trực thường xuyên trên bờ, đi kèm với các phương tiện chuyên dụng như ca nô, phao cứu sinh để sẵn sàng xử lý tình huống khẩn cấp.

Cùng với lực lượng cứu hộ, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước như lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, cấm tắm tại những khu vực có dòng chảy xoáy, sóng lớn; phát loa nhắc nhở liên tục để du khách nâng cao cảnh giác, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu.

Đặc biệt, địa phương khuyến cáo phụ huynh giám sát trẻ em khi xuống nước, không để các em tự ý bơi xa bờ.

Những giải pháp này không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Cửa Lò là điểm đến an toàn-thân thiện-hấp dẫn đối với du khách./.

Tìm thấy thi thể học sinh lớp 12 bị sóng cuốn khi tắm biển ở Gia Lai Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 12 bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển cùng bạn, sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực Quy Nhơn.