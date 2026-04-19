Đà Nẵng: Vun đắp niềm tin cho học sinh vùng biên từ những ngôi trường mới

Giữa những dãy núi phía Tây thành phố Đà Nẵng, nơi các xã biên giới như A Vương, Hùng Sơn, Tây Giang còn nhiều khó khăn, những ngôi trường mới đang dần thành hình.

Từ những lớp học tạm dựng bằng tôn, niềm tin về một môi trường học tập tốt hơn đang lớn dần trong từng thầy, cô giáo, học sinh và người dân nơi đây.

Hành trình dựng xây những mái trường còn có sự chung sức của nhiều lực lượng, trong đó nổi bật là hình ảnh người lính miệt mài giữa công trường vùng cao.

Ngôi trường mơ ước đang hình thành

Tại ngôi trường tạm được dựng bằng tôn này, thầy và trò Trường Tiểu học Phổ thông dân tộc bán trú Blahê, xã A Vương vẫn đầy đủ các phòng chức năng, bếp, phòng ở cho học sinh.

Tại đây, những căn phòng lợp tôn, diện tích hạn chế, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn, nhưng vẫn đủ để duy trì việc dạy và học. Cách đó không xa, điểm trường cũ đã nhường mặt bằng lại cho xã và thành phố để xây dựng ngôi trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở A Vương mới.

Trong hoàn cảnh khó khăn, các thầy, cô giáo vẫn bám lớp, học sinh vẫn đến trường đều đặn, nhịp học không bị gián đoạn. Chính trong những lớp học tạm ấy, tinh thần vượt khó lại được thể hiện rõ hơn bao giờ hết.

Dù điều kiện ở ngôi trường tạm còn nhiều khó khăn nhưng tinh thần học tập của thầy và trò vẫn rất cao. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Cô giáo Phạm Thị Thường, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phổ thông dân tộc bán trú Blahê cho biết các điểm trường nhỏ lẻ không thể bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất như các trường quy mô lớn. Khi trường mới hoàn thành, học sinh, nhất là các em nhỏ, sẽ được học tập trong môi trường tốt hơn.

Đối với các em lớp 1, lớp 2 sẽ rất thuận tiện vì trường mới có nhiều điều kiện tốt hơn cho các em học tập, ăn uống. Cả thầy, cô giáo, học sinh lẫn phụ huynh đều chờ mong ngôi trường liên cấp đang được xây dựng.

Không khí trên các công trường xây dựng trường học tại vùng biên những ngày này trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Giữa bộn bề máy móc, vật liệu và nắng gió, những dãy nhà mới đang dần hiện lên.

Thi công công trình ở khu vực miền núi, biên giới không hề đơn giản. Do địa hình xa xôi, giao thông khó khăn khiến việc vận chuyển vật liệu gặp nhiều trở ngại, trong khi thời tiết lại biến động thất thường.

Ông Trần Quốc Cường, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 17, Binh đoàn 12 cho biết, các đơn vị phải liên tục điều chỉnh phương án thi công để bám tiến độ.

“Trong quá trình tổ chức thi công ở các địa bàn biên giới, khó khăn lớn nhất là thời tiết khí hậu và cung đường vận chuyển vật tư, vật liệu. Chúng tôi phải tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp để bù lại thời gian bị ảnh hưởng bởi mưa gió; bố trí phương tiện trên tuyến để hỗ trợ vận chuyển vật liệu,” ông Cường chia sẻ.

Trên công trường, hình ảnh công nhân làm việc xuyên trưa, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi đã trở nên quen thuộc. Những nỗ lực ấy không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ, mà còn góp phần tiếp thêm niềm tin cho thầy, cô giáo và học sinh đang mong ngày trở lại những ngôi trường mới.

Trong bối cảnh đó, sự tham gia của lực lượng vũ trang thành phố đã tạo thêm động lực cho các công trình. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã điều động 5 tổ công tác với gần 250 cán bộ, chiến sỹ là bộ đội thường trực và dân quân tự vệ trực tiếp tham gia hỗ trợ tại các điểm trường.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, để bảo đảm mục tiêu hoàn thành các công trình đúng kế hoạch, các lực lượng phải tranh thủ từng ngày, từng giờ, đồng thời huy động thêm nhân lực hỗ trợ thi công.

Từ việc hỗ trợ vận chuyển vật liệu, san gạt, xây lắp đến phối hợp với địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, lực lượng quân đội đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét tại nhiều điểm trường. Nhịp độ thi công được đẩy nhanh, khí thế trên công trường cũng trở nên khẩn trương hơn, hướng tới mục tiêu hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Khi mái trường mới trở thành điểm tựa nơi biên giới

Theo chủ trương của thành phố Đà Nẵng, 6 dự án trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở được triển khai tại các xã A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Êê và La Dêê, với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.

Đây là những công trình có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em đồng bào vùng sâu, vùng xa. Đối với các địa phương, những ngôi trường này không chỉ giải quyết bài toán cơ sở vật chất, mà còn mở ra cơ hội phát triển lâu dài.

Lực lượng tăng cường của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tham gia hỗ trợ tại các công trình xây dựng trường liên cấp. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn cho rằng việc hình thành trường nội trú liên cấp sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tạo nguồn nhân lực cho địa phương trong tương lai.

“Hy vọng sau khi hoàn thành, trường sẽ là môi trường để học sinh vùng sâu, vùng xa học tập, sinh hoạt, tiếp cận với nền giáo dục mới, đồng hành với sự phát triển của địa phương,” ông An nói.

Còn tại xã Tây Giang, ông Arất Blúi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đánh giá mô hình trường liên cấp là phù hợp với điều kiện miền núi, giúp tập trung học sinh, nâng cao hiệu quả dạy học. Với quy mô khoảng 30 phòng học, phục vụ hơn 1.000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, công trình trường liên cấp tại xã Tây Giang được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu học tập lâu dài của địa phương.

“Đây là mô hình rất cần thiết đối với các xã biên giới. Địa phương cam kết bảo đảm đủ số lượng học sinh tham gia học tập khi trường đi vào hoạt động,” ông Blúi khẳng định.

Trong bối cảnh đó, sự tham gia của lực lượng vũ trang thành phố không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tiến độ, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành với người dân vùng biên. Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tiếp tục được tăng cường, góp sức cùng địa phương và các đơn vị thi công để bảo đảm mục tiêu hoàn thành các công trình trước năm học mới.

Từ những lớp học tạm hôm nay đến những mái trường kiên cố trong tương lai, hành trình ấy đang được nối dài bằng sự chung sức của nhiều lực lượng.

Giữa đại ngàn nắng gió, mỗi viên gạch được đặt xuống không chỉ xây nên một công trình, mà còn vun đắp niềm tin cho một thế hệ học sinh đang lớn lên nơi biên giới./.

