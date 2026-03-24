Thanh Hóa khẩn trương xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo khẩn trương triển khai các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới khởi công năm 2025.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa - với vai trò chủ đầu tư, tiếp tục đôn đốc nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, phấn đấu hoàn thành các dự án trước ngày 15/8/2026.

Các sở, ngành liên quan và chính quyền các xã Tam Lư, Tam Thanh, Na Mèo, Sơn Thủy, Yên Khương, Bát Mọt được giao chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai đúng quy định, hiệu quả.

Trong năm 2025, tỉnh Thanh Hóa đã khởi công xây dựng 6 trường nội trú liên cấp tại các xã vùng biên với tổng kinh phí hơn 739 tỷ đồng. Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục khu vực biên giới, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống trường học nội trú. Việc triển khai các dự án được đặt trong yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và phấn đấu đưa công trình vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Các công trình được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng khó khăn mà còn trở thành thiết chế văn hóa-giáo dục quan trọng, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Cùng với đó, hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại sẽ tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong nhà trường và cộng đồng, từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới.

Thực hiện kế hoạch xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, ngày 19/3/2026 vừa qua, cùng với cả nước, Thanh Hóa đã đồng loạt khởi công 10 công trình, dự án tại 10 xã vùng cao biên giới đất liền của tỉnh.

Các công trình tập trung vào cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt nội trú cho hàng ngàn học sinh vùng sâu, vùng xa./.

