Hà Nội có thêm khoảng 3.000 chỗ học cho học sinh lớp 10 trong năm học mới

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2026-2027, thành phố sẽ có thêm 6 trường trung học phổ thông mới đi vào hoạt động.

Hiện Sở chưa công bố chỉ tiêu tuyển sinh của các trường này, song ước tính sẽ cung cấp thêm khoảng 3.000 chỗ học mới cho học sinh, góp phần giảm áp lực tuyển sinh lớp 10 của Thủ đô.

Cụ thể, khối công lập có 4 trường trung học phổ thông mới, bao gồm: Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), Trung học phổ thông Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng), Trung học phổ thông Việt Hùng (xã Đông Anh) và Trung học phổ thông Xuân Khanh (phường Sơn Tây).

Trong số đó, Trường Trung học phổ thông Xuân Khanh được xây dựng thêm cơ sở tại vị trí mới, tăng quy mô tuyển sinh so với trước.

Bên cạnh đó, hệ thống trường tư thục cũng bổ sung thêm 2 trường mới, dự kiến tuyển sinh năm nay gồm Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo (phường Vĩnh Tuy) và Trung học phổ thông Edison (xã An Khánh).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026 - 2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30-31/5. Học sinh thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Đề thi được xây dựng phù hợp với yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học cơ sở, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Theo thống kê của ngành giáo dục, năm học 2026-2027, toàn thành phố Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở. Trong số này, khoảng 88.000 học sinh được tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập; số còn lại tiếp tục học tại các trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp./.

