Học sinh cấp 2 trường làng đoạt giải nhất thi ứng dụng AI, trị giá gần 1 tỷ đồng

Sáng nay, 21/3, nhóm học sinh đội Born to Shine đến từ Trường Trung học cơ sở Đại Đồng (Hà Nội) đã xuất sắc giành giải cao nhất cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo FanRoC. Giải thưởng mang tên nhà khoa học Seymour Papert, bao gồm tiền mặt, bộ kit robotics FIRST Tech Challenge cùng học bổng 100% học phí toàn cấp học tại FPT Schools cho tất cả thành viên trong đội, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Đội Born to Shine gồm 5 học sinh: Khuất Thị Lan Anh, Khuất An Nguyên, Kiều Thu Thủy, Khuất Nguyễn Anh Thư, Khuất Quang Trường.

Giải đấu FAnRoC là sân chơi về ứng dụng AI và thi đấu robotics quy mô toàn quốc do FPT Schools tổ chức. Cuộc thi nhằm giúp học sinh thử thách giới hạn bản thân qua những đề bài thách thức theo chủ đề “sáng tạo số, kiến tạo xanh,” qua đó lan tỏa đam mê công nghệ và trách nhiệm cộng đồng tới các em học sinh.

Cuộc thi gồm hai nội dung thi đấu. Bảng A dành cho học sinh tiểu học, tập trung vào kỹ năng viết prompt AI để sáng tạo các video theo chủ đề. Bảng Robotics dành cho học sinh trung học cơ sở, giúp các em phát triển năng lực liên môn, kết hợp giữa khả năng thiết kế, vận hành robot tối ưu đồng thời phối hợp với đội liên minh để chinh phục thử thách.

Học sinh tiểu học thi viết prompt AI để sáng tạo các video theo chủ đề. (Ảnh: BTC)

Cuộc thi mang tinh thần và luật chơi từ giải đấu quốc tế FIRST Global Challenge (FGC), được đồng hành bởi đội ngũ huấn luyện viên giàu kinh nghiệm thực chiến và các thí sinh thuộc đội tuyển FGC Việt Nam.

Phát động từ tháng 11/2025, cuộc thi đã thu hút hơn 1.700 đội thi với gần 6.000 học sinh đến từ hơn 1.000 trường học trên toàn quốc, trường học trên toàn quốc đăng ký tham gia. Sau vòng thi cấp cơ sở, gần 100 đội xuất sắc nhất ở cả 2 bảng đấu đã cùng tranh tài ở vòng chung kết toàn quốc.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới hơn 7 tỷ đồng, bao gồm học bổng, tiền mặt và hiện vật, trong đó đội vô địch sẽ nhận được suất tham dự FIRST Tech Challenge Việt Nam năm 2027.

Không khí sôi động tại vòng chung kết. (Ảnh: BTC)

Ban tổ chức kỳ vọng FAnRoC sẽ trở thành sân chơi thường niên lớn nhất về AI và Robotics dành cho học sinh phổ thông tại Việt Nam, góp phần đào tạo thế hệ trẻ sẵn sàng làm chủ công nghệ tương lai.

Vòng chung kết toàn quốc FAnRoC là điểm nhấn trong chương trình FSchools Open STEM Day 2026 được FPT Schools tổ chức sáng nay. Bên cạnh vòng chung kết cuộc thi này, chương trình FSchools Open STEM Day 2026 còn sôi nổi với nhiều hoạt động khác như 20 gian hàng trải nghiệm STEM cho học sinh; chung kết cuộc thi nghiên cứu khoa học và công nghệ kỹ thuật FSchools STEMPetition dành cho học sinh FPT Schools; diễn đàn đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ AI Educamp.

Cũng trong chương trình đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Khối giáo dục FPT và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam./.

Samsung Solve for Tomorrow: Học sinh tham gia giải quyết những chủ đề 'nóng' của xã hội Các em học sinh tham gia cuộc thi sẽ ứng dụng các kiến thức STEM, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tư duy thiết kế (Design thinking) để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo nhằm xử lý các vấn đề xã hội hiện hữu theo một trong các chủ đề nóng hiện nay.