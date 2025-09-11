Đại học Duy Tân vô địch Cuộc thi Sáng tạo Khoa học công nghệ

Chiều 11/9 tại Hà Nội, Samsung Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết dự án Phát triển Nhân tài Công nghệ - Samsung Innovation Campus năm học 2024 - 2025 (SIC 2024 -2025).

Samsung Innovation Campus 2024 -2025 được khởi động vào tháng 11/2024 nhằm phát triển năng lực công nghệ cao cho thế hệ trẻ Việt Nam - là những người sẽ dẫn dắt sự thành công của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư tại Việt Nam trong tương lai.

Dự án cung cấp 3 khóa học phát triển năng lực Công nghệ dành cho thanh thiếu niên 12 -22 tuổi, bao gồm: Khóa học Vạn vật kết nối (Internet of Things - IoT), Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - Al), Dữ liệu lớn (Big Data) và 1 Khóa học kỹ năng Lập trình cơ bản (Coding & Programming - C&P). Các khóa học được kết hợp giữa 2 hình thức đào tạo trực tuyến (E-Learning) và trực tiếp nhằm tiếp cận các em học sinh tại nhiều tỉnh thành và vùng miền trên cả nước. Cùng với các kiến thức chuyên môn, dự án còn cung cấp nội dung kỹ năng hướng nghiệp và kỹ năng mềm nhằm bổ trợ và nâng cao năng lực cho người học xuyên suốt chương trình.

Đến nay, sau gần 1 năm thực hiện, dự án SIC 2024 - 2025 đã được triển khai tại 69 trường học bao gồm các trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông và Đại học ở 10/34 tỉnh thành trên cả nước và ghi nhận kết quả tích cực với gần 7000 học sinh, sinh viên và giáo viên tham gia, đã có gần 40,626 giờ học được giảng dạy tại 249 lớp học cùng với 9,534 giờ học E-learning đã được hoàn thành.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cũng nằm trong khuôn khổ dự án, ban điều phối dự án đã tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Khoa học công nghệ "Innovation Tech Challenge - 2025" dành cho các học viên của dự án SIC, với hình thức cuộc thi "Robot Cup - Robot đá bóng." Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 10 đội thi khối Đại học và 15 đội thi khối Trung học đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Các đội thi nghiên cứu và phát triển các giải pháp thiết kế và lập trình 2 mô hình robot thông minh, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (Al), xử lý hình ảnh, cảm biến và điều khiển tự động. Các robot được lập trình có khả năng di chuyển, phối hợp chiến thuật, xử lý tình huống linh hoạt để thực hiện các nhiệm vụ thi đấu đối kháng trực tiếp trên sân mô phỏng trò chơi bóng đá.

Điểm nhấn của cuộc thi là phần thi đối kháng đưa bóng vào lưới. Hai đội phải thi đấu đối kháng với nhau, kết hợp giữa hai robot đề đưa bóng vào lưới nhanh nhất ghi nhiều điểm số nhất. Đặc biệt đội nào ghi được 3 bàn thắng vào 3 ô lưới khác nhau và cả hai robot đều ghi được điểm sẽ là đội giành được chiến thắng tuyệt đối. Cuộc thi chia làm 2 bảng gồm bảng dành cho các trường Đại học và bảng dành cho các trường Trung học Phổ thông.

Hai đội thi bao gồm: Đội DTU-TT đến từ Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) và đội thi LQĐ-Pioneers của trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã trở thành Quán quân cuộc thi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Kết quả chung cuộc, sau những màn thi đấu kịch tính, với sự khéo léo trong kỹ năng cùng với sản phẩm hoạt động chính xác, 2 đội thi bao gồm: Đội DTU-TT đến từ Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) và đội thi LQĐ-Pioneers của trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã trở thành Quán quân cuộc thi.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 3, các sinh viên Đại học Duy Tân giành giải cao nhất của cuộc thi, khi năm 2023 và 2024, sinh viên của trường cũng giành giải Nhất.

Cũng tại sự kiện, Samsung đã trao tặng 98 suất học bổng cho 98 em học viên xuất sắc nhất của chương trình SIC 2024 - 2025.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, trong nhiều năm qua Samsung đã thể hiện vai trò tiên phong trong việc hợp tác cùng các trường Đại học, cơ sở giáo dục đào tạo các cấp trong việc tài trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học, các dự án liên kết công nghệ, trao đổi học bổng, tổ chức các khoá đào tạo, các cuộc thi đổi mới sáng tạo. Những sáng kiến này không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho hàng chục nghìn học sinh, sinh viên được tiếp cận môi trường công nghệ, những công nghệ mới. Samsung đã góp phần hình thành đội ngũ tri thức của Việt Nam giúp đội ngũ tri thức của Việt Nam tự tin hội nhập quốc tế. Đây là một minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hết sức chặt chẽ giữa Samsung và Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đánh giá cao những nỗ lực của Samsung không chỉ cho Bộ Khoa học và Công nghệ mà còn cho toàn bộ hệ thống giáo dục, cơ sở đào tạo, trường đại học tham gia chương trình này. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng mong muốn Samsung trong thời gian tới duy trì, phát huy, đẩy mạnh, nhân rộng mô hình này ở Việt Nam.

Cũng tại sự kiện, ông Na Ki Hong - Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: "Cùng với những chính sách hỗ trợ tích cực từ Chính Phủ, các trường học trong việc nuôi dưỡng tài năng công nghệ thông tin thì Samsung Việt Nam cũng đang nỗ lực nhằm đóng góp vào mục tiêu này. Tôi hy vọng rằng, với tinh thần không ngại thử thách, các bạn sẽ nắm bắt trọn vẹn cơ hội hôm nay và tiên phong dẫn dắt tương lai. Thông qua chương trình Samsung Innovation Campus, Samsung Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh thiếu niên Việt Nam để các em có thể vững bước trở thành những chủ nhân tương lai."

Ông Na Ki Hong - Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Dự án Samsung Innovation Campus được ra mắt chính thức trên toàn cầu vào năm 2019. Đây là một trong những chương trình trách nhiệm xã hội tiêu biểu của Samsung và đã mở rộng tới 40 quốc gia trên toàn thế giới như Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, Singapore, Malaysia, Thái Lan...

Tại Việt Nam, chương trình cũng được triển khai từ năm 2019. Đến nay, dự án đã mở rộng ra tại khoảng 140 trường học và 18/34 tỉnh thành trên toàn quốc, mang lại cơ hội được đào tạo và phát triển năng lực công nghệ cao cho gần 20.000 học sinh, sinh viên và giáo viên./.

Samsung hiện thực hóa cam kết đồng hành và phát triển bền vững cùng Việt Nam Thông qua các chương trình đào tạo nhân tài công nghệ tương lai và các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho cộng đồng, Samsung đang hiện thực hóa cam kết đồng hành và phát triển bền vững cùng Việt Nam.