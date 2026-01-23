Đại hội XIV của Đảng: 5 quan điểm chỉ đạo lớn để thực hiện mục tiêu phát triển 2026-2030 và tầm nhìn 2045

Đại hội XIV của Đảng đề ra 5 quan điểm chỉ đạo nhằm thúc đẩy phát triển đất nước bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và bảo vệ Tổ quốc.

Tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam sáng 20/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện, đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Báo cáo nêu rõ: Để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn tới, chúng ta xác định 5 quan điểm chỉ đạo lớn; trong đó có: Kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc về sự lãnh đạo của Đảng, chủ nghĩa Marx- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới, không ngừng bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn; phát huy tự chủ chiến lược, xác lập mô hình phát triển mới, lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.