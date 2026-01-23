Đại hội XIV của Đảng: Biểu tượng của sự ổn định và khát vọng tăng trưởng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại mà còn được xem là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của quốc gia trong bối cảnh quốc tế đầy biến động.

Dưới góc nhìn của ông Enzo Sim Hong Jun, nhà nghiên cứu lịch sử và quốc phòng Đông Nam Á, sự kiện này là minh chứng cho tinh thần đoàn kết nội bộ và tầm nhìn chiến lược của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm đưa đất nước vươn tới những thành tựu mới về kinh tế và vị thế toàn cầu.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Malaysia, ông Enzo Sim Hong Jun cho rằng một trong những điểm đáng chú ý nhất tại Đại hội XIV chính là việc rút ngắn thời gian tổ chức so với các kỳ trước đó. Quyết định này không thuần túy là một thay đổi về mặt lịch trình, mà phản ánh sự đoàn kết, nhất trí và ủng hộ vững chắc trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đối với cộng đồng quốc tế, thành công của Đại hội XIV là một tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự ổn định chính trị tại Việt Nam. Trong bối cảnh các nhà đầu tư toàn cầu luôn ưu tiên sự ổn định và tính nhất quán của chính sách, việc đảm bảo vai trò lãnh đạo và sự đồng thuận sau Đại hội là yếu tố then chốt để bảo vệ và thúc đẩy các mục tiêu kinh tế dài hạn trong 5 năm tới.

Việt Nam đã đặt ra một mục tiêu đầy tham vọng, đó là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm ở mức 10% trong suốt nhiệm kỳ 5 năm tới. Ông Enzo Sim Hong Jun nhấn mạnh đây là một cam kết mạnh mẽ, đặc biệt khi xét đến những bất ổn địa chính trị và kinh tế đang diễn ra trên toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhận thức sâu sắc rằng sự tăng trưởng kinh tế bền vững và mạnh mẽ chính là trụ cột quan trọng thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, và củng cố niềm tin của nhân dân. Do đó, phát triển kinh tế vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của chính phủ hiện nay.

Nhà nghiên cứu Enzo Sim Hong Jun cho rằng việc Việt Nam đang tiến hành những cuộc cải cách hành chính sâu rộng chưa từng có chính là nhằm hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng.

Chính quyền đã quyết định tinh gọn bộ máy, giảm mạnh số lượng bộ, ngành, tinh giản biên chế và sáp nhập một số tỉnh nhằm tối ưu hóa tổ chức và tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Song song với cải cách bộ máy, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Theo ông, đây được xem là bước đi thiết yếu để khôi phục niềm tin của nhân dân và quan trọng hơn cả là tạo ra một môi trường tài chính minh bạch, thuận lợi, nhằm thu hút thêm nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong bối cảnh trật tự thế giới mới đang có nhiều thay đổi.

Chiến lược phát triển của Việt Nam còn dựa trên việc phân bổ nguồn ngân sách khổng lồ cho các dự án hạ tầng trọng điểm.

Nhà nước dự kiến đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam cùng việc nâng cấp, xây dựng các tuyến đường sắt kết nối liên vận với Trung Quốc qua các cửa khẩu nhằm thúc đẩy giao thương song phương.

Song song với đó, các dự án hạ tầng quy mô lớn như Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được triển khai khẩn trương, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực trung chuyển và từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối khu vực với hệ thống giao thông đa phương thức, từ hàng không, đường bộ đến đường sắt.

Xét tổng thể, theo nhà nghiên cứu Enzo Sim Hong Jun, Đại hội XIV định hình một lộ trình rõ ràng cho Việt Nam, đó là tập trung ổn định chính trị, cải cách hành chính, chống tham nhũng và đột phá hạ tầng để đạt được các mục tiêu kinh tế.

Ông nhận định sự kết hợp giữa chính sách đối ngoại chủ động và nỗ lực củng cố nội lực cho thấy Việt Nam đang sẵn sàng thích ứng với một thế giới mà các đối tác truyền thống không còn là những biến số hoàn toàn ổn định.

Những bước đi này không chỉ giúp Việt Nam vượt qua thách thức mà còn khẳng định sự vươn mình mạnh mẽ trên trường quốc tế./.

