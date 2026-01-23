Đại hội XIV của Đảng: Sự kiện thể hiện tầm nhìn chiến lược lịch sử của Việt Nam

Giáo sư G. Devarajan, Tổng thư ký Đảng Khối Tiến lên toàn Ấn Độ (AIFB). (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Trong bối cảnh cục diện thế giới biến động sâu sắc, cạnh tranh chiến lược gia tăng, cách mạng công nghệ và bất định kinh tế toàn cầu đan xen, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại New Delhi, Tổng Bí thư Đảng Khối Tiến lên Toàn Ấn (AIFB), Giáo sư G.Devarajan nhận định Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện “một tầm nhìn chiến lược rõ ràng, thực tiễn và mang tính lịch sử” trong việc xác lập mô hình phát triển mới dựa trên khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời kiên định với định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo ông, việc Việt Nam đặt con người làm trung tâm của phát triển, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội và tận dụng công nghệ hiện đại phục vụ lợi ích quốc gia cho thấy một cách tiếp cận “chín muồi và đầy tự tin,” giúp Việt Nam tránh rơi vào bẫy phụ thuộc tài chính và công nghệ, điều mà nhiều nước đang phát triển phải đối mặt.

Ông nhấn mạnh: “Đổi mới không còn là một chính sách của quá khứ mà đã được Đảng Cộng sản Việt Nam xác lập như một quá trình cải cách toàn diện, năng động và thích ứng với những điều kiện vật chất mới,” trong đó việc ưu tiên tự chủ công nghệ, nâng cao năng suất và chuyển đổi số đang đặt nền móng cho một nền kinh tế hiện đại, tự cường và bao trùm.

Giáo sư G.Devarajan đặc biệt đánh giá cao việc Đại hội XIV đặt bảo vệ môi trường ngang hàng với phát triển kinh tế và xã hội. Theo ông, trong bối cảnh công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng, nếu thiếu các biện pháp sinh thái, tăng trưởng sẽ gây tổn hại lâu dài cho con người và thiên nhiên.

Ông nhấn mạnh việc “Việt Nam đang theo đuổi một mô hình phát triển không đánh đổi tương lai của các thế hệ sau,” cho rằng nhận thức sinh thái này là nền tảng để Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Bên cạnh đó, việc nâng cao vai trò đối ngoại và hội nhập quốc tế được Giáo sư G.Devarajan coi là phản ánh vị thế ngày càng tăng của Việt Nam. Một chính sách đối ngoại chủ động, độc lập và cân bằng sẽ giúp Việt Nam mở rộng không gian phát triển, tiếp cận nguồn lực, công nghệ và tri thức toàn cầu, đồng thời bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia.

Học giả Ấn Độ cũng đề cao việc Đại hội XIV tái khẳng định vai trò trung tâm của văn hóa và con người trong phát triển, coi đây là nguồn lực cốt lõi của sức mạnh mềm, gắn kết xã hội và bản sắc dân tộc. Ông cho rằng giao lưu văn hóa và ngoại giao nhân dân sẽ tiếp tục giúp Việt Nam xây dựng hình ảnh tích cực và tăng cường tình đoàn kết quốc tế.

Một điểm nhấn quan trọng được Giáo sư G.Devarajan đề cập là việc Đảng Cộng sản Việt Nam nâng đường lối Đổi mới lên thành lý luận mang giá trị nền tảng tư tưởng bền vững. Theo ông, đây là biểu hiện rõ nét của năng lực tự đổi mới, tự phê bình và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện mới.

Ông cho rằng “kiên định về tư tưởng không có nghĩa là giáo điều,” ngược lại, việc Đảng chủ động cập nhật tư duy, tích hợp công nghệ hiện đại và phương thức quản trị mới trong khuôn khổ xã hội chủ nghĩa sẽ giúp tăng tính hiện thực và sức sống của con đường phát triển Việt Nam.

Ông tin tưởng rằng các mục tiêu được nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV là “vừa thực tế vừa khả thi,” vì dựa trên những thành tựu của công cuộc Đổi mới, đồng thời phản ánh đúng các thách thức trong nước và quốc tế hiện nay.

Về những ưu tiên then chốt trong 5 năm tới, Giáo sư G.Devarajan đề xuất Việt Nam cần tập trung vào một số ưu tiên trọng tâm.

Trước hết là xây dựng nền quản trị trong sạch, minh bạch và có trách nhiệm giải trình, coi phòng, chống tham nhũng là trụ cột để bảo vệ niềm tin của nhân dân và bảo đảm công bằng xã hội.

Thứ hai là thu hẹp chênh lệch xã hội và vùng miền, thúc đẩy tăng trưởng bao trùm để chuyển hóa thành tựu kinh tế thành tiến bộ xã hội thực chất.

Thứ ba là mở rộng tiếp cận y tế, nâng cao dinh dưỡng và củng cố an sinh xã hội, đặc biệt tại khu vực nông thôn và nhóm dễ bị tổn thương.

Thứ tư là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công chức, thông qua đào tạo, ứng dụng công nghệ và xây dựng đạo đức công vụ.

Cuối cùng, ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong đổi mới, sáng tạo và xây dựng đất nước. Theo ông, việc bảo đảm sự tham gia thực chất của thanh niên sẽ giúp Việt Nam duy trì động lực phát triển dài hạn và củng cố các thực hành dân chủ trong khuôn khổ xã hội chủ nghĩa.

Kết luận cuộc trao đổi, Giáo sư G.Devarajan khẳng định Đại hội XIV là một cột mốc lịch sử của Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới dựa trên đổi mới tư duy, quản trị lấy con người làm trung tâm và hội nhập chủ động.

Ông tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những định hướng và ưu tiên được xác lập tại Đại hội XIV sẽ giúp Việt Nam đạt được phát triển bền vững, công bằng xã hội và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, đồng thời tiếp tục truyền cảm hứng cho các phong trào tiến bộ ở các nước đang phát triển trên toàn thế giới./.

