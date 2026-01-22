Danh sách chi tiết 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Tin cùng chuyên mục
Tập trung thực hiện ba khâu đột phá chiến lược, đưa Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững
Vĩnh Long tập trung thực hiện ba khâu đột phá chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng trong giai đoạn mới.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định số lượng, cơ cấu các ngạch Kiểm sát viên
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết quy định về số lượng, cơ cấu các ngạch kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát quân sự.
Đại hội XIV của Đảng: Sáng nay, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV họp phiên đầu tiên
Theo chương trình Đại hội, sáng nay (23/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Buổi chiều, Đại hội họp phiên bế mạc.
Phạt đến 30 triệu đồng với hành vi sử dụng tài liệu lưu trữ để bôi nhọ cá nhân
Nghị định số 31/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực lưu trữ, gồm phạt tiền, cảnh cáo và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề lưu trữ.
Đại hội XIV của Đảng: Sự kiện thể hiện tầm nhìn chiến lược lịch sử của Việt Nam
Giáo sư G.Devarajan nhận định Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện “một tầm nhìn chiến lược rõ ràng, thực tiễn và mang tính lịch sử” trong việc xác lập mô hình phát triển mới.
Đại hội XIV của Đảng: 5 quan điểm chỉ đạo lớn để thực hiện mục tiêu phát triển 2026-2030 và tầm nhìn 2045
Đại hội XIV của Đảng đề ra 5 quan điểm chỉ đạo nhằm thúc đẩy phát triển đất nước bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và bảo vệ Tổ quốc.
Danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Ngày 22/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.
Nghệ An hội tụ đủ lợi thế để trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An chia sẻ về định hướng phát triển nhằm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia.
Học giả Mỹ đánh giá Đại hội XIV của Đảng mở ra một kỷ nguyên phát triển mới
Giáo sư Liên Hằng tin rằng đất nước đang bước vào một giai đoạn lịch sử quan trọng, với sự lãnh đạo hiệu quả và mang tính đột phá của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đại hội XIV của Đảng: Xác lập nền tảng tự chủ công nghệ trong giai đoạn mới
Ban điều hành Mạng lưới chuyên gia năng lượng hạt nhân người Việt ở nước ngoài (VietNuc) nhấn mạnh rằng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cần được coi là “điểm khởi đầu” của tự chủ công nghệ.
Chuyển "từ bị động sang chủ động" kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra
Đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao đổi về những đổi mới, đột phá trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.
Đại hội XIV của Đảng: Cần Thơ kỳ vọng những quyết sách đột phá
Các tầng lớp nhân dân tại thành phố Cần Thơ - trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang hướng về Thủ đô với niềm tin sắt son và kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách đột phá.
Công bố danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Ngày 22/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIV của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Đại hội XIV của Đảng: Định hướng phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới
Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, tiếp tục được đặt ra như một nội dung có ý nghĩa lâu dài trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Đại hội XIV của Đảng: Bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
Chiều 22/01/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.
Xác lập những quyết sách chiến lược mang tính “bệ phóng” cho tương lai đất nước
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng có trọng trách lịch sử xác lập những quyết sách mang tính “bệ phóng” để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.
Mục tiêu tăng trưởng cao nhiệm kỳ tới là thách thức nhưng khả thi
Từ nghị quyết của Đảng đến hệ thống luật pháp đồng bộ, hành lang pháp lý cho khoa học và công nghệ đang dần được tháo gỡ, mở ra kỳ vọng bứt phá từ chính thực tiễn doanh nghiệp và đội ngũ nhà khoa học.
Thông báo về ngày làm việc thứ tư Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.
Đại hội XIV của Đảng: Đặt trí thức vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia
Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh vai trò của trí thức trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững của Việt Nam đến 2045.
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng về nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn bền vững
Theo dõi Đại hội XIV của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Hưng Yên đặc biệt tâm đắc với Báo cáo Văn kiện Đại hội XIV do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày.
Đại hội XIV của Đảng: Định hướng cho Việt Nam đạt được mục tiêu dài hạn
Những đánh giá từ chuyên gia Trung Quốc cho thấy Đại hội XIV không chỉ có ý nghĩa chiến lược với sự phát triển mà còn góp phần củng cố niềm tin quốc tế vào vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Thông báo điện mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Các thư, điện chúc mừng là sự ghi nhận trân trọng đối với những thành tựu lịch sử của Việt Nam qua 40 năm Đổi mới, đồng thời cũng thể hiện sự tin tưởng vào những quyết sách chiến lược của Đại hội.
Y tế sẵn sàng các tình huống khẩn phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Ngành Y tế triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh y tế, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, ứng phó các tình huống khẩn cấp, góp phần bảo đảm thành công của Đại hội XIV của Đảng.
Đại hội XIV của Đảng: Kiều bào ở Malaysia gửi trọn niềm tin vào vận hội mới của đất nước
Các doanh nhân và trí thức kiều bào Việt ở Malaysia đã bày tỏ những góc nhìn về hành trình vươn mình của Việt Nam, đồng thời thể hiện niềm tin về những vận hội lớn cho một kỷ nguyên phát triển mới.
Đại hội XIV của Đảng: Phát huy truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ, tiên phong đổi mới
Phú Thọ không chỉ mang sứ mệnh gìn giữ “hồn cốt” giống nòi, mà đang vươn lên gánh vác trọng trách trở thành một cực tăng trưởng năng động, hình mẫu về đoàn kết, kỷ cương, hiệu quả và đổi mới sáng tạo.
Chuyên gia Malaysia: Việt Nam là “trụ cột” ổn định của ASEAN
Tiến sỹ Julia Roknifard (tại trường Đại học Taylor, Malaysia) nhận định rằng Việt Nam không chỉ đơn thuần là một trung tâm sản xuất mà còn là một trụ cột vững chắc về ngoại giao cho toàn ASEAN
Đảng Cộng sản Pháp nhấn mạnh dấu mốc chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu bước phát triển mới, thúc đẩy hợp tác quốc tế và hướng tới tương lai bền vững cho đất nước.
Đại hội XIV của Đảng: Nhân dân Thủ đô kỳ vọng vào kỷ nguyên phát triển bứt phá
Người dân Thủ đô mong muốn Đại hội XIV sẽ tiếp tục quan tâm đến những cơ chế, chính sách đặc thù, tạo động lực mới để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm khu vực và quốc tế.
Đại hội XIV của Đảng: Hưng Yên hướng tới nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn
Những năm qua, Hợp tác xã nông dược Gota Farm (tỉnh Hưng Yên) kiên trì theo đuổi nông nghiệp hữu cơ gắn với triết lý “nông là dược," cũng như hỗ trợ người dân địa phương xây dựng sinh kế.
Bản lĩnh Việt Nam qua lăng kính giới trí thức Campuchia
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là diễn đàn quan trọng, nơi định hình sách lược, chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong trung và dài hạn.