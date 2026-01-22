Chính trị

Danh sách chi tiết 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Tối 22/1/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIV của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

