Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định số lượng, cơ cấu các ngạch Kiểm sát viên

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV vừa ban hành Nghị quyết số 118/2026/UBTVQH15 quy định về số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát quân sự.

Theo Nghị quyết, tổng số Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân các cấp là 11.285 người, không bao gồm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong đó, Viện kiểm sát nhân dân tối cao có 622 Kiểm sát viên, với tỷ lệ Kiểm sát viên cao cấp không quá 39,9%, Kiểm sát viên trung cấp không quá 35,8%, còn lại là Kiểm sát viên sơ cấp.

Đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, tổng số Kiểm sát viên là 3.732 người; tỷ lệ Kiểm sát viên cao cấp không quá 9,0%, Kiểm sát viên trung cấp không quá 73,9%, còn lại là Kiểm sát viên sơ cấp.

Viện kiểm sát nhân dân khu vực có 6.931 Kiểm sát viên, trong đó Kiểm sát viên cao cấp không quá 5,6%, Kiểm sát viên trung cấp không quá 25,7%, còn lại là Kiểm sát viên sơ cấp.

Nghị quyết cũng quy định tổng số Kiểm sát viên của Viện kiểm sát quân sự các cấp là 448 người. Cụ thể, Viện kiểm sát quân sự trung ương có 42 Kiểm sát viên, với tỷ lệ Kiểm sát viên cao cấp không quá 81,0%, còn lại là Kiểm sát viên trung cấp.

Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương có 142 Kiểm sát viên, trong đó Kiểm sát viên cao cấp không quá 18,3%.

Viện kiểm sát quân sự khu vực có 264 Kiểm sát viên, với tỷ lệ Kiểm sát viên trung cấp không quá 22,7%, còn lại là Kiểm sát viên sơ cấp.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua. Trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 225/2025/QH15 của Quốc hội, số lượng và cơ cấu Kiểm sát viên ở từng cấp có thể được điều chỉnh theo sự điều động của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhưng không làm tăng tổng biên chế đã được giao và phải bảo đảm đúng cơ cấu theo quy định kể từ ngày 1/1/2029./.

Quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn theo từng ngạch Kiểm sát viên Các đại biểu tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu về tinh gọn tổ chức bộ máy theo định hướng không tổ chức cấp huyện.