Tổng Bí thư: Đưa Trường Phổ thông nội trú thành "cột mốc mềm" về giáo dục vùng biên

Sáng 19/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) và 17 tỉnh, thành phố tổ chức Lễ khởi công, động thổ đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở tại các xã biên giới đất liền năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự tại điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Dự sự kiện tại các điểm cầu có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố nơi có các công trình được khởi công.

Lễ khởi công được tổ chức tại 17 điểm cầu chính và 104 điểm cầu trực tuyến trên cả nước tại các tỉnh, thành phố gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp và An Giang.

Sự kiện là bước hiện thực hóa thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 81-TB/TW.

Cả nước sẽ đầu tư 248 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền.

Tại Lễ khởi công, các đại biểu được xem các phóng sự, chia sẻ về những nỗ lực, chung tay trong việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới và nỗi mong chờ của các thầy, cô giáo, học sinh về ngôi trường mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các địa phương, ngày 9/11/2025, đồng loạt 100 trường nội trú liên cấp đã tổ chức khởi công; lũy kế đến cuối năm 2025, có 108 trường đã khởi công xây dựng; trong đó có 1 trường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng ngày 31/1/2026 (Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Pìn, xã Si Pa Pìn, tỉnh Điện Biên).

Trong quá trình triển khai thực hiện, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, nhất là về địa hình, mặt bằng, nguồn nước, nhân công, vật liệu xây dựng…; đồng thời rà soát, đề xuất bổ sung kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết của các bộ, ngành, địa phương liên quan, Lễ khởi công, động thổ đồng loạt 121 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền tiếp tục được tổ chức.

Cùng với 108 trường đã khởi công năm 2025, nâng tổng số lên 229 trường phổ thông nội trú liên cấp, tạo điều kiện phát triển giáo dục toàn diện cho các học sinh ở 229 xã biên giới đất liền.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu và điều kiện thực tiễn tại các xã biên giới để triển khai xây dựng trường theo chủ trương của Bộ Chính trị, hướng tới mở rộng đến các đặc khu (hải đảo).

Để các dự án xây dựng trường sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, đồng chí Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, người đứng đầu các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ triển khai các dự án với tinh thần quyết tâm và nỗ lực cao nhất; kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công, tư vấn giám sát sử dụng nguồn lực hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định pháp luật, không để thất thoát, lãng phí, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, công năng, hiệu quả và hoàn thành trước ngày 30/8/2026 đối với các trường đã khởi công trong năm 2025 và hoàn thành trước ngày 30/8/2027 đối với các trường khởi công hôm nay.

Đồng thời, Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng Nghị định về tổ chức, hoạt động, cơ chế, chính sách đặc thù để quản lý, phát triển hiệu quả mô hình trường nội trú liên cấp này.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công, động thổ đồng loạt các trường nội trú liên cấp biên giới tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, toàn bộ các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới sẽ được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả, để từng ngôi trường mới sẽ là “nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng”; là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân với đồng bào vùng phên dậu của Tổ quốc; góp phần đưa từng cộng đồng, bản làng, địa phương vùng cao vươn lên mạnh mẽ cùng cả nước trong kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong mọi giai đoạn của Cách mạng, Đảng, Nhà nước luôn luôn dành nhiều sự quan tâm, đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng biên giới.

Tuy nhiên, hệ thống trường lớp, đặc biệt là các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới vẫn còn ít, điều kiện học tập của các cháu học sinh còn nhiều hạn chế, còn có khoảng cách so với các trường miền xuôi. Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã quyết định đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền.

Đây là một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trong việc chuẩn bị dự án, hoàn thiện các thủ tục để tổ chức khởi công, động thổ xây dựng các công trình ngày hôm nay.

Để các công trình này hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, kịp thời phục vụ năm học mới 2027-2028, bảo đảm chất lượng và hiệu quả cao nhất, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương cần quyết liệt vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của địa phương trong nhiệm kỳ này, thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc tiến độ thực hiện, để công trình được triển khai xây dựng nhanh nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất và tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Tổng Bí thư yêu cầu các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn, giám sát cần thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây không chỉ là một dự án xây dựng thông thường mà là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới; phải đảm bảo chất lượng cao nhất cho công trình, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, kỹ thuật, mỹ thuật, xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên và xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân, của các thầy giáo, cô giáo cũng như của các cháu học sinh.

Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, nhân dân các xã cần tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương, trước hết là quan tâm để tất cả các cháu học sinh đều được đến trường, đều được học tập trong môi trường đầy đủ; cần gắn xây dựng trường học với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương.

Bà con trên địa bàn tiếp tục đồng hành, ủng hộ, chia sẻ để công trình được triển khai suôn sẻ, thành công.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngành Giáo dục phải xây dựng trường học gắn liền với xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện. Bên cạnh việc dạy chữ, cần đặc biệt chú trọng dạy người, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lòng yêu nước và ý thức kỷ luật cho học sinh.

Nhà trường không chỉ là nơi dạy và học mà phải thực sự trở thành “ngôi nhà thứ hai” ấm áp cho các em; bảo đảm tốt các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh và an toàn thực phẩm để phụ huynh yên tâm khi gửi gắm con em mình.

Tổng Bí thư cho biết qua công tác khảo sát thực tế tại các địa phương, thời gian qua, các đơn vị chức năng đã tập trung cao độ để nâng cấp điều kiện học tập cho học sinh.

Việc hoàn thành xây dựng các ngôi trường mới đã giúp nhiều thầy cô và học sinh có môi trường giảng dạy, học tập tốt hơn, đảm bảo quyền được đến trường của mọi trẻ em một cách bình đẳng và công bằng.

Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ về vai trò của học tập đối với tương lai đất nước: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em", Tổng Bí thư mong muốn, các cháu không chỉ học tập thật giỏi mà còn nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên, có mục tiêu sống, lý tưởng sống, lòng yêu nước, yêu quê hương biên giới và tự hào về truyền thống của quê hương.

Với khí thế mới, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương, Tổng Bí thư tin tưởng rằng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Đồng Đăng nói riêng, các trường được khởi công, động thổ xây dựng ngày hôm nay và trước đó sẽ sớm hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả, trở thành nhiều "Cột mốc mềm" về giáo dục vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững và tiếp tục thắp sáng niềm tin cho tương lai vùng biên cương Tổ quốc./.

Lễ khởi công, động thổ đồng loạt các trường nội trú liên cấp biên giới Sáng 19/3, Lễ khởi công, động thổ đồng loạt các trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở tại các xã biên giới (giai đoạn 2) đã diễn ra.