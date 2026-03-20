Vĩnh Long điều chỉnh quy hoạch, định hình không gian phát triển mới

Ngày 20/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết trong bối cảnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh không gian phát triển và thích ứng với các quy hoạch cấp trên, việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh là yêu cầu tất yếu.

Tỉnh xác định giai đoạn mới phải phát triển nhanh hơn và bền vững, tăng trưởng kinh tế không đánh đổi môi trường, hội nhập sâu rộng gắn với giữ gìn bản sắc, mọi chủ trương, chính sách hướng tới người dân và doanh nghiệp.

Vĩnh Long xác định 3 trụ cột phát triển gồm: nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng; công nghiệp chế biến, công nghiệp sạch gắn với năng lượng tái tạo; dịch vụ, logistics, phát triển đô thị và kinh tế ven sông.

Tỉnh tập trung 3 khâu đột phá gồm: phát triển hạ tầng đi trước một bước; hoàn thiện thể chế thông thoáng, minh bạch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới.

Đại biểu tìm hiểu các sơ đồ, phương án thuộc Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu cho rằng việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh lần này thể hiện tư duy phát triển mới, cách tiếp cận tổng thể, dài hạn, khoa học, phản ánh tiềm năng, lợi thế của tỉnh, bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, phù hợp yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới.

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh là cơ sở pháp lý để tỉnh Vĩnh Long tổ chức quản lý phát triển, huy động, phân bổ nguồn lực. Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư, làm căn cứ để các cấp, ngành, địa phương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch triển khai.

Do đó, các cấp, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch tỉnh, rà soát, xây dựng các đề án, kế hoạch, quy hoạch liên quan, cập nhật, điều chỉnh hoặc lập mới các quy hoạch chi tiết ngành, đô thị, nông thôn, bảo đảm thống nhất, đồng bộ.

Các bên liên quan tập trung huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực. Sở Tài chính tham mưu xây dựng danh mục dự án trọng điểm có tác động lan tỏa, ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế, giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường, phù hợp định hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng xúc tiến, hỗ trợ doanh nghiệp.

Các cấp, ngành, địa phương thực hiện quy hoạch gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, gìn giữ giá trị văn hóa, lịch sử, bảo đảm hài hòa giữa đô thị và nông thôn, vùng khó khăn.

Các địa phương chủ động lồng ghép mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cùng với đó, các cấp, ngành, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin địa lý (GIS), chuyển đổi số trong quản lý, cung cấp thông tin quy hoạch, bảo đảm công khai, minh bạch.

Theo Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt điều chỉnh, tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển năng động, bền vững.

Nơi đây sẽ là trung tâm kinh tế biển và sản xuất năng lượng tái tạo của vùng với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long; khai thác hiệu quả lợi thế về kinh tế biển, nông nghiệp sinh thái, năng lượng tái tạo, dịch vụ logistics và du lịch biển-văn hóa-sinh thái.

Tầm nhìn đến năm 2050, Vĩnh Long phấn đấu trở thành tỉnh phát triển hiện đại, bền vững; là trung tâm kinh tế biển, năng lượng tái tạo và đổi mới sáng tạo của vùng; phát triển kinh tế theo hướng xanh, số và tuần hoàn, gắn với hệ thống đô thị thông minh, sinh thái và không gian phát triển liên kết chặt chẽ.

Quy hoạch cũng xác định tỉnh tổ chức thành 3 vùng kinh tế gồm vùng Bắc sông Cổ Chiên, vùng Nam sông Cổ Chiên và vùng ven biển, đồng thời hình thành 5 hành lang kinh tế là: Bắc-Nam; Đông-Tây; hành lang nội tỉnh theo các tuyến quốc lộ 53-54-57; hành lang ven sông Cổ Chiên-Hàm Luông; hành lang sinh thái-du lịch sông Tiền, sông Hậu và ven biển.

Quy hoạch xác định 4 khu vực động lực gồm: đô thị-công nghiệp-dịch vụ trung tâm; công nghiệp công nghệ cao gắn với nông nghiệp sinh thái; khu vực ven biển; hệ thống các hành lang kinh tế chủ đạo giữ vai trò dẫn dắt, kết nối không gian phát triển./.

