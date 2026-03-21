500 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500 đại biểu, tổng số người ứng cử là 863 người. Số đại biểu trúng cử là 500 người.

Cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 đã thành công rất tốt đẹp. Cả nước có 76.198.214 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,7% - cao nhất từ trước đến nay.

Về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, các địa phương đã bầu đủ 2.552 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Luật định; bầu được 72.437 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

ĐẶC BIỆT chuyên trang có dữ liệu nhân sự về 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI:https://baucuquochoi.vn/ky-hop/xvi-189.html

Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI Hội đồng Bầu cử quốc gia thảo luận dân chủ, cho ý kiến và biểu quyết thông qua Biên bản tổng kết bầu cử; Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.