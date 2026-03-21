Lai Châu tiếp tục hiểu sâu, làm đúng trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng

Ngày 21/3, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 16 của Bộ Chính trị do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu nhằm đánh giá toàn diện việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chỉ thị về công tác bầu cử.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn Kiểm tra, giám sát số 16 của Bộ Chính trị đã công bố kết quả kiểm tra, giám sát tỉnh Lai Châu về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu kết luận, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới, đông đồng bào dân tộc thiểu số nhưng trong cuộc bầu cử vừa qua.

Tỉnh nằm trong top 10 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất cả nước. Kết quả đó chứng tỏ sự nỗ lực, cố gắng của tỉnh đã kịp thời điều chỉnh những nội dung mà Đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra trước khi cuộc bầu cử bắt đầu.

Tỉnh Lai Châu đã hiểu sâu, làm đúng, làm đến cùng trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chỉ thị về công tác bầu cử.

Chia sẻ với những khó khăn trong điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực còn khó khăn trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Lai Châu tiếp tục hiểu sâu, làm đúng, làm đến cùng trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; quan tâm đến nhiệm vụ đối ngoại, quân sự, quốc phòng; hoàn thiện chương trình hành động để triển khai thực hiện theo quy hoạch.

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 10%, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh cần cân nhắc, tính toán, rà soát và có những kiến nghị, đề xuất phù hợp; quán triệt tinh thần làm việc tự chủ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các cá nhân già làng, trưởng bản, người có uy tín; triển khai tốt các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương về chính quyền địa phương hai cấp một cách đồng bộ, liền mạch, trong đó có nhiều nhiệm vụ khó cần phải được quan tâm triển khai, tổ chức thực hiện và có sự điều chỉnh, bổ sung.

Lai Châu cần tiếp tục triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời rút kinh nghiệm và ngăn ngừa những hành vi vi phạm…

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 16 của Bộ Chính trị do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Các thành viên trong Đoàn Kiểm tra, giám sát cơ bản đồng tình, đánh giá cao tỉnh Lai Châu trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chỉ thị về công tác bầu cử và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân khẳng định các ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu và các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngay sau khi có kết luận giám sát của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu sẽ khẩn trương xây dựng Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, xác định rõ nhiệm vụ, phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện và báo cáo kết quả khắc phục theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu mong muốn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tướng Phan Văn Giang và sự hướng dẫn, phối hợp giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, sự ủng hộ của các đồng chí trong Đoàn Kiểm tra, giám sát để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, góp phần tạo điều kiện cho sự phát triển của tỉnh Lai Châu trong thời gian tới.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chỉ thị về công tác bầu cử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

Hệ thống văn bản chỉ đạo được ban hành đầy đủ, xác định rõ lộ trình, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cấp, ngành. Các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết được tổ chức nghiêm túc, bài bản; sau học tập, các cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua, lựa chọn hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp thực tiễn.

Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tỉnh Lai Châu triển khai đúng quy định, chặt chẽ, đồng bộ. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của nhân dân.

Các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự, kiểm tra, giám sát phục vụ bầu cử được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tỷ lệ bầu cử của tỉnh Lai Châu đạt 99,93% - cao nhất từ trước tới nay đối với tỉnh; có 32/38 xã hoàn thành 100% cử tri tham gia bầu cử./.

