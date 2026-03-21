Đại sứ Nga: Củng cố hơn nữa hợp tác Việt Nam-Nga trong các lĩnh vực ưu tiên

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22 đến ngày 25/3.

Nhân dịp này, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam:

- Đại sứ có đánh giá như thế nào về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Liên bang Nga trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tích cực?

Đại sứ Gennady Bezdetko: Giữa hai nước chúng ta đã thiết lập cơ chế đối thoại chính trị thường xuyên và tin cậy ở tất cả các cấp, bao gồm cả cấp cao nhất. Điều này là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển ổn định của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga-Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.

Chúng tôi hài lòng với sự phát triển năng động của mối quan hệ giữa hai nước và đánh giá cao chuyến thăm Liên bang Nga trong tháng 2 năm nay của Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung, với tư cách là Đặc phái viên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

Chúng tôi cũng ghi nhận chuyến thăm Việt Nam thành công của Bộ trưởng Liên bang Nga về Phòng vệ dân sự, Tình trạng khẩn cấp và Khắc phục hậu quả thiên tai A.V. Kurenkov.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, hai bên đã thảo luận triển vọng mở rộng hợp tác trong bảo đảm an toàn dân cư, giám sát phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở năng lượng và giao thông chiến lược, xử lý các vụ cháy phức tạp, ứng phó với tình huống khẩn cấp, bao gồm sự cố phóng xạ và thiên tai.

Chúng tôi coi chuyến thăm Liên bang Nga của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam là sự tiếp nối logic các tiếp xúc song phương trong thời gian qua.

Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố hơn nữa hợp tác Nga - Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên. Các bộ, ngành liên quan đang tích cực chuẩn bị cho việc ký kết một gói văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó nhấn mạnh ngành năng lượng.

Chuyến thăm diễn ra trong “Năm hợp tác Nga-Việt Nam về khoa học và giáo dục” và tôi tin rằng điều này cũng sẽ được phản ánh trong chương trình nghị sự của các cuộc gặp và đàm phán sắp tới.

- Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, theo Đại sứ, Việt Nam - Liên bang Nga cần làm gì để thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực?

Đại sứ Gennady Bezdetko: Quan hệ Nga-Việt Nam được xây dựng trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị và hợp tác cùng có lợi. Việc không ngừng củng cố quan hệ này phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước và không bị chi phối bởi những biến động nhất thời của tình hình.

Chúng tôi hy vọng các thỏa thuận sắp tới sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, trước hết là kinh tế. Nội dung hợp tác này được triển khai trên cơ sở Kế hoạch hành động tổng thể ký năm 2025 đến năm 2030.

Văn kiện này bao gồm các lộ trình về thương mại và đầu tư, năng lượng, giao thông, tài chính-ngân hàng, nông nghiệp và các lĩnh vực khác. Ủy ban liên Chính phủ Nga-Việt về hợp tác thương mại-kinh tế và khoa học-kỹ thuật sẽ triển khai kế hoạch này.

Trong chuyến thăm này, hai bên sẽ thảo luận các khả năng làm sâu sắc hơn nội dung hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên, bao gồm việc triển khai các dự án quy mô lớn mới, tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài trong tương lai.

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) là đơn vị hoạt động hiệu quả nhất trong tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, có đóng góp to lớn cho nền kinh tế Việt Nam. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

- Đại sứ cho biết những lĩnh vực hợp tác nào đang được hai nước chú trọng phát triển trong giai đoạn hiện nay?

Đại sứ Gennady Bezdetko: Hai nước chúng ta gắn bó với nhau bằng mối quan hệ hữu nghị lâu đời và sự đồng cảm sâu sắc. Chúng ta đã cùng nhau đấu tranh vì tự do và độc lập, cùng học tập và cùng xây dựng.

Những ví dụ điển hình cho mối liên kết bền chặt này là Liên doanh Vietsovpetro hoạt động thành công hơn bốn thập kỷ trên thềm lục địa của Việt Nam, cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng tại Hà Nội, Nhà máy thủy điện Hòa Bình nổi tiếng. Hàng nghìn chuyên gia Liên Xô đã làm việc tại các công trình này, giúp đỡ và chuyển giao kinh nghiệm cho các bạn Việt Nam.

Với sự hỗ trợ của Liên Xô và sau này là Liên bang Nga, tại Việt Nam đã hình thành gần như “từ con số không” nhiều ngành kinh tế quốc dân.

Tuy nhiên, tài sản quý giá nhất của chúng ta chính là con người. Hàng chục nghìn công dân Việt Nam đã được đào tạo tại các trường đại học Liên Xô và Nga.

Nhiều người trong số họ đã trở thành các nhà khoa học, nhà văn, nghệ sĩ, doanh nhân, lãnh đạo nhà nước, cán bộ cấp cao và sĩ quan quân đội. Họ đã đóng góp to lớn vào sự phát triển của đất nước mình và tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác Nga-Việt Nam.

Chính vì vậy, chúng tôi đặc biệt coi trọng việc phát triển hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhân lực, coi đây là một trong những nhiệm vụ then chốt nhằm củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Nhân dịp này, tôi xin mời thanh niên Việt Nam tích cực tham gia các chương trình giáo dục chung, các kỳ thi Olympic và cuộc thi quốc tế do Nga tổ chức, cũng như cân nhắc cơ hội theo học tại các trường đại học hàng đầu của Nga.

Chúng tôi cũng coi trọng việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng (bao gồm năng lượng hạt nhân, dầu khí), khoa học-công nghệ, văn hóa và du lịch.

Trong các lĩnh vực này, hai nước đã có nền tảng và kinh nghiệm hợp tác lâu dài, hiệu quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những điểm tăng trưởng mới trong quan hệ Nga-Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình và sự thịnh vượng chung.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ Gennady Bezdetko!

Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga phát triển hiệu quả Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến thăm chính thức Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện 2 nước.