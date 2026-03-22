Ngày Nước thế giới 2026 có chủ đề "Nước và Bình đẳng giới"

Ngày Nước Thế giới 2026 nhấn mạnh vai trò của nước, vệ sinh và bình đẳng giới trong phát triển bền vững, tập trung vào quyền của phụ nữ và trẻ em gái.

Ngày Nước Thế giới 22/3/2026 được Liên hợp quốc phát động ̣ với chủ đề “Water and Gender” - “Nước và Bình đẳng giới,” nhằm nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa nước, vệ sinh an toàn và bình đẳng giới trong nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững và bảo đảm quyền con người.

Thông điệp của Ngày Nước Thế giới năm 2026 hướng tới việc đặt phụ nữ và trẻ em gái vào trung tâm của các giải pháp về nước, thúc đẩy cách tiếp cận dựa trên quyền, mang tính chuyển đổi, đồng thời kêu gọi tăng cường tiếng nói, vai trò lãnh đạo và quyền tham gia của phụ nữ trong các quá trình ra quyết định liên quan đến quản trị tài nguyên nước./.