Thời tiết ngày 22/3: Đông Nam Bộ ngày nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khu vực có mưa dông vào chiều tối và đêm 22/3, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Riêng miền Đông Nam Bộ ngày nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C.

Trước hình thái thời tiết trên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khuyến cáo hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Do vậy, người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, đồng thời chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Đối với thời tiết nắng nóng, chuyên gia khí tượng thủy văn lưu ý, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngoài ra, nắng nóng còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những ngày nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11-14 giờ hàng ngày.

Nếu có việc bắt buộc phải ra ngoài, phải dùng trang phục dài tay, dài chân và dùng nón che phủ đầu mặt để che chắn cho da càng nhiều càng tốt.

Người dân cần bổ sung đầy đủ, điều độ nước hàng ngày, hàng giờ (tốt nhất là chọn các loại nước như: nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất...) để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 22/3:

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế

- Phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ

- Ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C./.

Từ tháng 4, nắng nóng gia tăng về cường độ ở nhiều khu vực Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ tháng 4, nắng nóng ở miền Đông Nam Bộ tiếp tục gia tăng cường độ và mở rộng sang khu vực Cao nguyên Trung Bộ và miền Tây Nam Bộ.