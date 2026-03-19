Ngày 19/3: Một số khu vực mưa dông về chiều tối và đêm, đề phòng gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 19/3, nhiều khu vực phổ biến ngày nắng.

Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết tại các khu vực

- Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ. C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

- Thành phố Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

- Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

- Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

- Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

- Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố./.

