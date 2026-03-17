Hơn 1.600 tỷ đồng phát triển du lịch sinh thái rừng Cần Giờ theo hướng bền vững

Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại rừng phòng hộ Cần Giờ đến năm 2030 vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1433/QĐ-UBND phê duyệt.

Tổng nguồn vốn dự kiến triển khai đề án hơn 1.600 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa.

Đề án do Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng, được triển khai trên toàn bộ khu vực rừng phòng hộ Cần Giờ với diện tích hơn 34.800ha, trong đó diện tích có rừng chiếm khoảng 93,31%.

Phần lớn là hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng với cảnh quan tự nhiên và hệ động, thực vật đa dạng, phù hợp để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giáo dục môi trường, cũng như tổ chức hội nghị, hội thảo.

Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc phát triển du lịch sinh thái tại đây phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến lâm nghiệp, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, văn hóa và du lịch. Đồng thời, các hoạt động phải phù hợp với chiến lược quốc gia, quy hoạch ngành và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đề án cũng yêu cầu mọi hoạt động du lịch phải gắn với phương án quản lý rừng bền vững rừng phòng hộ Cần Giờ đến năm 2030, không làm ảnh hưởng đến mục tiêu bảo vệ rừng và đa dạng sinh học.

Bên cạnh đó, các hoạt động du lịch cần bảo đảm giữ gìn giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương, không làm biến dạng các di tích, danh lam thắng cảnh và không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030 và các năm tiếp theo, khu vực rừng phòng hộ Cần Giờ dự kiến đón 400.000-500.000 lượt khách mỗi năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân 12-15%/năm. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 300-600 tỷ đồng mỗi năm.

Theo đề án, rừng phòng hộ Cần Giờ sẽ phát triển 4 tuyến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí.

Khu du lịch dưới rừng dương trên bãi biển Cần Giờ. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Tuyến thứ nhất là tuyến tham quan sinh thái Dần Xây-Khu du lịch sinh thái Vàm Sát, dài khoảng 11,47km. Tuyến thứ hai kết nối Dần Xây với phân khu quản lý rừng ngập mặn tại Bình Khánh và Thạnh An, dài khoảng 20,4km. Tuyến thứ ba nối Dần Xây với điểm du lịch cộng đồng Thiềng Liềng, dài khoảng 9,75km. Tuyến thứ tư là tuyến du lịch liên vùng giữa các địa bàn trong khu vực, dài khoảng 11,79km.

Hiện nay, các tuyến này chủ yếu dựa trên hệ thống đường mòn, đường tuần tra bảo vệ rừng, đường thủy nội địa và các tuyến đường dân sinh hiện có.

Ngoài ra, đề án cũng quy hoạch 7 điểm tổ chức du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại các tiểu khu thuộc các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Thạnh An và Cần Giờ, với tổng diện tích hàng chục nghìn hecta.

Tại các khu vực này, các công trình phục vụ du lịch được phép xây dựng với chiều cao tối đa 18m, nhằm bảo đảm hài hòa với cảnh quan rừng ngập mặn.

Không chỉ nổi tiếng là “lá phổi xanh” của Thành phố Hồ Chí Minh với hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, Cần Giờ còn được biết đến là vùng đất của Lễ hội Nghinh Ông - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hơn trăm năm tuổi, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của bà con ngư dân miền biển từ bao đời nay.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững rừng phòng hộ Cần Giờ đến năm 2030, trong đó đề án phát triển du lịch sinh thái được xác định là nội dung trọng tâm.

Theo phương án này, diện tích rừng phòng hộ Cần Giờ hơn 34.809ha sẽ được giữ nguyên hiện trạng, trong đó đất có rừng khoảng 32.482ha. Thành phố đặt mục tiêu duy trì độ che phủ rừng 48,8% đến năm 2030 nhằm bảo tồn hệ sinh thái và đa dạng sinh học đặc trưng của khu vực.

Các chuyên gia và doanh nghiệp du lịch đánh giá Cần Giờ là “lá phổi xanh” hiếm hoi nằm sát trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn độc đáo, bờ biển dài và vị trí chiến lược để phát triển du lịch sinh thái quy mô lớn.

Tuy nhiên, việc phát triển được khuyến nghị phải đảm bảo nguyên tắc bền vững, áp dụng mô hình “giới hạn thông minh” (smart carrying capacity) để kiểm soát lượng khách theo sức chứa môi trường, tránh tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.

Khu vực triển khai dự án Khu đô thị Du lịch lấn biển Cần Giờ. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Bên cạnh đó, các dự án quy mô lớn đang được triển khai tại Cần Giờ, trong đó có khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, được kỳ vọng sẽ tạo cú hích để biến khu vực này thành điểm đến du lịch quốc tế, kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp với bảo tồn thiên nhiên.

Đề án cũng nhấn mạnh việc chia sẻ lợi ích từ rừng với cộng đồng địa phương, thông qua phát triển du lịch cộng đồng, dịch vụ du lịch và sinh kế bền vững cho người dân.

Với hạ tầng giao thông ngày càng cải thiện, cùng nhiều lễ hội và sự kiện du lịch gần đây, Cần Giờ đang từng bước chuyển mình từ vùng đất hoang sơ thành điểm đến hấp dẫn của Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc phê duyệt Đề án được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xanh của thành phố, hướng tới cân bằng giữa phát triển du lịch và bảo tồn “lá phổi xanh” quý giá của Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt./.

