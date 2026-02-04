Điều gì sắp diễn ra ở Cần Giờ khiến nhà nhà rần rần book vé du Xuân

“Cần Giờ” đã trở thành từ khóa hot bậc nhất mạng xã hội sau thông tin về siêu lễ hội Tết Bính Ngọ hoành tráng và độc đáo chưa từng có sắp được tổ chức. Dự kiến thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày, chuỗi sự kiện kéo dài 21 ngày đang khiến dân tình từ Bắc chí Nam rần rần lên lịch trình vi vu Tết theo cách mới toanh.

Biển, rừng, hoa, khinh khí cầu, dù lượn, pháo hoa: Combo đón Tết có 1-0-2

“Tết này có hẹn cùng Cần Giờ. Háo hức quá!” Minh Long (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ dòng trạng thái trên một hội nhóm du lịch, kèm ảnh cặp vé máy bay khứ hồi Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh Chỉ sau vài giờ, bài viết hút về hàng trăm lượt tương tác.

Hàng loạt bài đăng tương tự cũng đang phủ sóng khắp các mạng xã hội. Từ Facebook đến TikTok, từ khóa “Cần Giờ - Tết 2026” tăng vọt lượt tìm kiếm, vượt qua những điểm đến truyền thống. Lý do của cơn sốt này là siêu lễ hội “Tết Ở Thiên Đường Xanh - Green Paradise Tet Fest,” sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 28/2 tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise.

Với thông điệp “Chơi max vui - Chill max đã,” siêu lễ hội mang đến một concept cực mới lạ: lịch trình 21 ngày xuyên Tết, hoạt động từ sáng đến đêm, quy tụ chuỗi “lễ hội trong lễ hội” đặc sắc, từ lễ hội hoa Xuân, khinh khí cầu, trình diễn dù lượn, ẩm thực 3 miền, đến bắn pháo hoa tầm cao… Đặc biệt, không khí sẽ bùng nổ vào các mốc quan trọng như đêm khai mạc 7/2, Lễ Tình nhân 14/2 và đêm Giao thừa 16/2.

Background Tết “triệu like” cho dân chơi hệ hình ảnh

Không dừng lại ở một vài điểm nhấn như các lễ hội Tết thông thường, năm nay Cần Giờ “chơi lớn” với cung đường Xuân dài hàng trăm mét, chiêu đãi du khách trọn bộ visual mãn nhãn.

Từ 600 gốc mai và đào Bắc - Nam tụ hội, đại cảnh ngựa Bính Ngọ khổng lồ, đến “cực phẩm” mai Phú Quý 130 tuổi, cao 10m, tán rộng 10m được vận chuyển nguyên gốc từ An Giang - mẫu mai vàng cổ thụ lớn nhất khu vực miền Tây đến thời điểm hiện tại… tất cả được bài trí công phu như một triển lãm nghệ thuật ngoài trời, hứa hẹn trở thành background triệu like cho dân chơi hệ hình ảnh.

Điểm nhấn gây sốt khác là lễ hội khinh khí cầu và trình diễn dù lượn, lần đầu tiên xuất hiện tại Cần Giờ, tạo nên bầu trời Tết “tuyệt đối điện ảnh.” Tổng cộng sẽ có 22 khinh khí cầu lớn bay xuyên suốt lễ hội, kết hợp trình diễn dù lượn trong 4 ngày đặc biệt: 7-8/2, 14/2, 15/2.

Du khách có thể bay cùng khinh khí cầu và dù lượn ngắm toàn cảnh rừng ngập mặn Cần Giờ và biển xanh mênh mông từ độ cao 50-70m. Đây sẽ là trải nghiệm siêu lãng mạn cho các cặp đôi dịp Tết.

“Chưa bao giờ mình nghĩ Tết có thể vừa đi đường hoa, vừa ngắm pháo hoa bên biển, chơi lễ hội dân gian, lại vừa được bay lên trời để ngắm rừng, ngắm biển như thế,” anh Huy Thành, du khách từ Tây Ninh, chia sẻ sau khi chốt lịch du Xuân Cần Giờ cho cả gia đình.

Chơi 21 ngày xuyên Tết, không lo hết chỗ chill

Trong 21 ngày diễn ra siêu lễ hội, du khách còn được “quét sạch” ẩm thực 3 miền, check-in chợ Tết, vui hết cỡ ở các gian hàng trò chơi dân gian, xin chữ ông đồ, gói bánh tét, nhảy sạp, múa lân sư rồng… Trẻ nhỏ cũng có nguyên khu vui chơi handmade, tô mặt nạ, trang trí bao lì xì... đảm bảo cả gia đình đều có hoạt động yêu thích.

Cây lì xì “siêu to khổng lồ” với 2026 phong bao may mắn là điểm check-in không thể bỏ lỡ. Khách tham quan có thể thử vận may đầu năm và nhận ngẫu nhiên hàng loạt phần quà thiết thực: từ cây cảnh trang trí đến giò, nem chua, voucher ăn uống, rượu vang Tết...

Vào đêm 7/2 (khai mạc) và 16/2 (Giao thừa), Cần Giờ sẽ rực rỡ trong màn pháo hoa tầm cao, ghi dấu Tết Nguyên đán đầu tiên tại Vinhomes Green Paradise.

Bên cạnh đó là những đêm nhạc ngoài trời khuấy đảo không khí Tết với nhạc EDM, dân gian đương đại, hiệu ứng âm thanh ánh sáng độc đáo trong không gian biển rừng đầy cảm hứng.

Khởi động điểm đến 40 triệu lượt khách/năm

Green Paradise Tet Fest không chỉ là sự kiện theo mùa. Đây còn là dấu mốc khởi đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí quốc tế sẽ được tổ chức thường xuyên tại Vinhomes Green Paradise ngay từ năm 2026.

Vinhomes Green Paradise sẽ là thủ phủ của hàng loạt sự kiện quy mô lớn, dự kiến đem về 40 triệu lượt khách/năm cho Cần Giờ. (Nguồn: Vietnam+)

Trong tương lai, siêu đô thị ESG++ sẽ là “đại sân khấu” cho hàng loạt lễ hội, đại nhạc hội, giải golf và sự kiện văn hóa quốc tế… đưa Cần Giờ trở thành điểm đến quốc tế mới trên bản đồ du lịch toàn cầu, hút khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm, ngang ngửa với các trung tâm du lịch nổi tiếng trong khu vực như Phuket (Thái Lan) hay Bali (Indonesia).

Còn ngay từ lúc này, du khách cả nước đã có thêm một lựa chọn vui chơi giải trí hấp dẫn, đánh dấu một khởi đầu đầy hy vọng cho năm mới 2026. Chỉ cần về Cần Giờ là bước vào một thiên đường đang mở hội, với đủ mọi trải nghiệm vui, mới lạ, hoành tráng và bắt trend cực nhanh.

“Từ giờ khỏi đau đầu nghĩ đi đâu chơi gì. Ngay ở Sài Gòn đã có một chỗ hò hẹn siêu to, luôn có gì đó mới để khám phá,” tiktoker Mộc Miên bình luận.

Từ Green Paradise Tet Fest, “đi Cần Giờ” được kỳ vọng sẽ trở thành từ khóa không thể thiếu của cả người Việt và du khách quốc tế, đặc biệt là vào các dịp lễ hội lớn trong năm.

Siêu điểm đến Cần Giờ tổ chức "lễ hội trong lễ hội" chào Xuân xuyên Tết Với sự hội tụ của sản vật 3 miền cùng hàng loạt hoạt động độc lạ xuyên Tết (7-28/2), Lễ hội Xuân Cần Giờ mở ra chuỗi “Lễ hội trong lễ hội” tràn đầy sắc Xuân cho siêu điểm đến quốc tế mới tại Việt Nam.