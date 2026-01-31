Vinhomes Green Paradise - Cú hích Cần Giờ chờ đợi để vươn tầm điểm đến quốc tế

Tại Hội thảo “Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho Thành phố Hồ Chí Minh,” các chuyên gia đánh giá Cần Giờ như một viên ngọc cần một cú hích đủ mạnh để biến tiềm năng thành lực tăng trưởng.

Khi hạ tầng tỷ đô được kích hoạt và sự xuất hiện đúng lúc của Vinhomes Green Paradise với hệ sinh thái tiện ích nghỉ dưỡng, giải trí hàng đầu khu vực, lần đầu tiên Cần Giờ có cơ hội bứt phá thành điểm đến quốc tế mới của Việt Nam.

Cần Giờ trước cơ hội chưa từng có

Hàng chục năm qua, Cần Giờ giống như một sân khấu đã hoàn thiện hình hài, nhưng chưa từng được thắp sáng đúng mức. Phông nền sinh thái hiếm có, không gian biển rộng mở và vị trí kề cận Thành phố Hồ Chí Minh đều đã hiện diện.

Điều du lịch Cần Giờ còn thiếu là một kịch bản trung tâm. Đó phải là một kịch bản đủ tầm để kết nối lưu trú, nghỉ dưỡng, giải trí và văn hóa thành một trải nghiệm liền mạch, nơi điểm đến không chỉ được ghé qua, mà được lựa chọn để ở lại.

Chính trong khoảng trống ấy, chuỗi hạ tầng quy mô lớn nhất lịch sử được kích hoạt: đường sắt tốc độ cao Bến Thành-Cần Giờ và cầu Cần Giờ đã động thổ; tuyến đường vượt biển Cần Giờ-Vũng Tàu đã được chấp thuận; sân bay quốc tế Long Thành chuẩn bị khai thác thương mại...

Đặc biệt, Vinhomes Green Paradise xuất hiện như một bước đi mang tính quyết định. Được quy hoạch theo mô hình ESG++ trên quy mô 2.870ha, siêu đô thị hướng tới vai trò một thiên đường du lịch, nghỉ dưỡng, trải nghiệm hàng đầu khu vực.

Điểm đáng chú ý là cách dự án này được đặt vào mối quan hệ với thiên nhiên nguyên bản của Cần Giờ. Một mặt hướng ra biển, mặt còn lại tựa vào khu dự trữ sinh quyển thế giới, Vinhomes Green Paradise được định hình như một đô thị sinh thái đúng nghĩa, nơi phát triển du lịch đi cùng bảo tồn và tái tạo môi trường sống.

Quan trọng hơn, Vinhomes Green Paradise không tiếp cận du lịch theo logic mùa vụ, mà theo hướng vận hành quanh năm. Điều này được thể hiện rõ qua hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn, đủ khả năng phục vụ đồng thời nhiều nhóm du khách khác nhau, suốt 365 ngày trong năm.

Từ nhà hát Sóng Xanh quy mô hàng đầu Đông Nam Á, hệ thống sân golf đẳng cấp quốc tế do các tên tuổi hàng đầu thiết kế, biển hồ Lagoon rộng khoảng 800 ha với nước biển tự nhiên, đến quần thể vui chơi giải trí VinWonders Cần Giờ quy mô hàng đầu thế giới với những trải nghiệm độc nhất, như ngọn núi tuyết nhân tạo 68m cao nhất thế giới...

Vinhomes Green Paradise hình thành một chuỗi trải nghiệm liền mạch, vận hành suốt ngày đêm, kết nối không gian trong-ngoài nhà và trải rộng từ giải trí đại chúng đến nghỉ dưỡng cao cấp.

Không gian lưu trú cũng được đầu tư với quy mô hiếm thấy, với khoảng 7.000 phòng khách sạn đến từ hơn 20 thương hiệu quốc tế, cho phép Cần Giờ lần đầu tiên đón các dòng khách lớn, lưu trú dài ngày và tổ chức những sự kiện, lễ hội, hội nghị có quy mô khu vực.

Song song với đó là hệ sinh thái thương mại, dịch vụ, giải trí 24/7, tạo nhịp sống liên tục thay vì chỉ sôi động vào cuối tuần hay mùa cao điểm. Hệ sinh thái trải nghiệm hiếm có khó tìm này chính là “động cơ siêu tốc” giúp Vinhomes Green Paradise thu hút khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Theo các chuyên gia, Vinhomes Green Paradise xuất hiện không chỉ giải bài toán trước mắt, mà là cú hích mà Cần Giờ đã chờ đợi từ rất lâu.

Tại Hội thảo “Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho Thành phố Hồ Chí Minh” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh mới đây, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Cần Giờ giữ vị trí chiến lược trong cấu trúc phát triển không gian đô thị, sinh thái, du lịch của thành phố.

Đặt trong tầm nhìn đó, các dự án hạ tầng, đô thị trọng điểm đang được triển khai đồng bộ chính là động lực để Cần Giờ chuyển mình từ một “ốc đảo sinh thái” thành một điểm đến du lịch cao cấp, tạo nền tảng cho một không gian phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời nâng tầm vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

“Át chủ bài” của du lịch Việt Nam

Cũng tại Hội thảo, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đánh giá Cần Giờ là “viên ngọc” du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh, đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển trong 5 năm tới.

Ông cho biết ngành du lịch Việt Nam năm 2026 đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách trong nước, duy trì đà tăng trưởng hai con số. Đến năm 2030, con số này hướng tới mốc 30-35 triệu lượt khách quốc tế và 160-180 triệu lượt khách nội địa.

Bệnh viện Vinmec 5 sao hợp tác cùng Cleveland Clinic sẽ điền tên Cần Giờ lên bản đồ các điểm đến du lịch y tế hấp dẫn của khu vực.

Để thực hiện chiến lược trên, Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò then chốt và Cần Giờ được xác định là cực tăng trưởng mới của thành phố.

Giai đoạn 2026-2029 được xem là giai đoạn then chốt định hình vị thế điểm đến quốc tế mới của Cần Giờ. Khi các tuyến giao thông chiến lược đồng loạt về đích, và đặc biệt là siêu đô thị Vinhomes Green Paradise đã vận hành đầy đủ, du lịch Cần Giờ sẽ chính thức bước sang một trang mới, sẵn sàng đón 40 triệu khách mỗi năm, đóng vai trò như “át chủ bài” của du lịch Việt Nam.

Bên cạnh động lực từ hạ tầng, đô thị, tốc độ bứt phá của Cần Giờ phụ thuộc lớn vào cách chính sách được triển khai. Theo lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cần Giờ cần những chính sách đi trước một bước để khai mở đúng tiềm năng.

“Sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước và doanh nghiệp, giữa Trung ương và địa phương, cùng các chương trình quảng bá có tiêu điểm rõ ràng sẽ giúp Cần Giờ tỏa sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế,” ông nhấn mạnh.

Cần Giờ đang đứng trước cơ hội trăm năm có một. Tiềm năng đã chín muồi, hạ tầng đang hình thành, dự án dẫn dắt đã xuất hiện. Khi sinh thái không bị đánh đổi mà trở thành điểm cộng cho trải nghiệm du lịch, Cần Giờ sẽ sở hữu lợi thế cạnh tranh dài hạn mà ít điểm đến quốc tế nào có được.

“Cần Giờ sẽ là biểu tượng của điểm đến du lịch bền vững, du lịch xanh chất lượng cao, trở thành hình mẫu về nơi đáng sống, đáng trải nghiệm và là cực hút cho du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai,” ông Siêu khẳng định./.