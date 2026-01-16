Chiến dịch Quang Trung thần tốc: Biểu tượng sinh động của tinh thần “lấy dân làm gốc”

Với “mệnh lệnh từ trái tim” để người dân sớm ổn định cuộc sống, có nhà mới - nhà sửa đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong suốt hơn 40 ngày qua với không khí lao động khẩn trương, “Chiến dịch Quang Trung” đã được triển khai thần tốc và giành chiến thắng giòn giã!

Thần tốc để có Tết, chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thông tin cụ thể về kết quả triển khai chiến dịch, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, cho biết từ đầu tháng 10 đến hết tháng 11/2025, khu vực miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi các trận thiên tai, làm lũ vượt giá trị lịch sử. Thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, làm 1.597 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi; 34.759 nhà bị hư hỏng nặng cùng nhiều tài sản của Nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ Chính trị, tại cuộc họp ngày 29/11/2025 - ngay sau chuyến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai và thăm hỏi Nhân dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ khu vực miền Trung.

Ngày 30/11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 234/CĐ-TTg, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức sửa chữa nhà ở bị hư hỏng nặng, hoàn thành chậm nhất ngày 31/12; xây dựng mới, bố trí tái định cư cho các hộ dân có nhà bị sập, đổ, cuốn trôi, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/1/2026, bảo đảm mọi người dân có nhà ở để vui xuân, đón Tết Nguyên đán 2026.

Trong quá trình triển khai chiến dịch, Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì 05 cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng để đôn đốc tiến độ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đồng thời Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 328 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương bổ sung cho các địa phương (Gia Lai 200 tỷ đồng, Đắk Lắk 120 tỷ đồng, Quảng Trị 08 tỷ đồng) để thực hiện chiến dịch.

Tiếp đó, tại cuộc họp sơ kết ngày 30/12/2025, trên cơ sở kết quả đạt được vượt mục tiêu đề ra, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần “thần tốc, táo bạo,” rút ngắn tiến độ. Mục tiêu của chiến dịch là hoàn thành trước ngày 15/1/2026, để người dân ổn định cuộc sống; có nhà mới, nhà sửa đón Tết Nguyên đán; và lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm vùng ngập nước hoàn toàn tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh và nghe báo cáo về phương án xây dựng nhà tránh lũ cho bà con, nhân dân vùng lũ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đến ngày 7/1/2026, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đồng thời với xây dựng, sửa chữa nhà ở, phải khẩn trương bảo đảm cung cấp điện, nước, viễn thông; xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; bảo đảm giao thông và kịp thời hỗ trợ các vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho các hộ dân khó khăn, nhất là các hộ có nhà bị sập, đổ, cuốn trôi.

Các bộ, ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã huy động tối đa nguồn lực, lực lượng với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày, làm đêm”, “vượt nắng, thắng mưa” để tổ chức triển khai Chiến dịch quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng đã huy động trên 312 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, cùng hàng nghìn lượt phương tiện, trực tiếp hỗ trợ Nhân dân xây dựng mới 619 nhà, sửa chữa 363 nhà, hoàn thành và bàn giao trước kế hoạch; đồng thời hỗ trợ nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu, tổng giá trị quy đổi ước tính hơn 136 tỷ đồng.

Bộ Công an huy động hơn 126.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, chủ trì xây dựng mới 419 căn nhà, hoàn thành và bàn giao toàn bộ trước kế hoạch 21 ngày; đồng thời huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ Nhân dân với tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng.

Về phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết bộ này đã phối hợp vận động, tiếp nhận và phân bổ viện trợ quốc tế trị giá gần 11,5 triệu USD cho 9 tỉnh; hướng dẫn bố trí đất tái định cư; tổng hợp, báo cáo tiến độ thường xuyên, kịp thời tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đã kịp thời tham mưu bố trí, cấp phát 328 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương xây dựng, sửa chữa nhà ở và khắc phục sạt lở.

Bộ Xây dựng công bố 360 mẫu thiết kế nhà, trong đó có 45 mẫu nhà chống bão, lũ, đồng thời chỉ đạo bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng.

Trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể đã vận động, phân bổ 486,2 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương, đồng hành cùng Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã hỗ trợ xây dựng mới 60 nhà, sửa chữa 82 nhà, với sự tham gia của hơn 1.300 đoàn viên thanh niên.

Trên cơ sở đó, các địa phương đã trực tiếp chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tổ chức triển khai chiến dịch quyết liệt, hiệu quả, hoàn thành đúng và vượt tiến độ đề ra.

Cụ thể, đến ngày 30/12/2025, có 34.759/34.759 nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa (đạt 100% kế hoạch), trong đó 97,5% số nhà hoàn thành sớm hơn kế hoạch từ 5-10 ngày; xây dựng mới nhà ở bị sập, đổ, cuốn trôi: đến ngày 15/01/2026, đã cơ bản hoàn thành 1.597 nhà phải xây dựng mới tại các địa phương (riêng tỉnh Gia Lai còn 23 căn có quy mô lớn và cam kết hoàn thành dứt điểm trước ngày 19/1/2026; tỉnh Đắk Lắk còn 16 nhà xây dựng trong khu tái định cư cơ bản đã hoàn thành, dự kiến bàn giao vào ngày 19/1/2026).

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) cùng một lúc thi công 4 căn nhà (mỗi căn rộng hơn 100m2) tại xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)



“Như vậy, 100% các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đã có nơi ở an toàn, ổn định, kịp thời đón Tết Nguyên đán 2026 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng,” Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng thông tin và nhấn mạnh kết quả “Chiến dịch Quang Trung” không những hoàn thành đúng tiến độ mà còn vượt tiến độ, tất cả vì niềm vui, hạnh phúc của nhân dân.

“Tình dân tộc, nghĩa đồng bào” được lan tỏa mạnh mẽ

Với kết quả trên, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh “Chiến dịch Quang Trung” đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Chiến dịch trở thành biểu tượng sinh động của tinh thần “lấy dân làm gốc,” đặt đời sống, chỗ ở và hạnh phúc của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Chiến dịch đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị: quân đội, công an, các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và Nhân dân. Tinh thần “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” được lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên nguồn lực to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Bên cạnh đó, chiến dịch cũng đã thể hiện rõ tinh thần hành động thần tốc, quyết liệt, chưa từng có tiền lệ với phương châm “thần tốc-táo bạo-quyết liệt-hiệu quả.” Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, chiến dịch được triển khai như một “chiến dịch đặc biệt trong thời bình,” làm việc “3 ca, 4 kíp”, vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian rất ngắn.

Chiến dịch không chỉ xây dựng lại nhà ở mà còn mang ý nghĩa an sinh, ổn định tâm lý, giúp người dân sớm “an cư lạc nghiệp,” có điều kiện đón Tết Nguyên đán ấm áp, phấn khởi, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chiến sĩ trang hoàng nhà cửa, treo cờ Tổ quốc tại khu nhà tái định cư. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

“Chiến dịch Quang Trung để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo điều hành, phối hợp liên ngành, huy động nguồn lực xã hội và tổ chức thực hiện, có thể vận dụng tạo tiền đề, mô hình mẫu cho công tác phòng, chống và khắc phục thiên tai trong tương lai,” Bộ trưởng Trần Đức Thắng chia sẻ.

Chuẩn hóa “Chiến dịch Quang Trung” để làm mô hình mẫu trong công tác ứng phó

Trên cơ sở kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra từ việc triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão, lũ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tổng kết, chuẩn hóa mô hình tổ chức, chỉ đạo, điều hành của “Chiến dịch Quang Trung” để làm mô hình mẫu trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai quy mô lớn trong thời gian tới; coi đây là bài học kinh nghiệm quý báu nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành trong các tình huống khẩn cấp.

Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở an toàn trước thiên tai, đặc biệt là nhà ở chống bão, lũ cho người dân khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai; khuyến khích áp dụng các mẫu thiết kế nhà an toàn, phù hợp điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán và khả năng tài chính của người dân.

“Tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách Trung ương, đồng thời có cơ chế khuyến khích, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả,” ông Thắng nói.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung". (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai về vật dụng sinh hoạt thiết yếu, công cụ sản xuất, khôi phục sinh kế, gắn với đào tạo nghề, tạo việc làm, góp phần giúp người dân sớm ổn định đời sống và phát triển bền vững.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác dự báo, cảnh báo sớm thiên tai; rà soát, điều chỉnh quy hoạch dân cư, hạ tầng tại các khu vực có nguy cơ cao; tiếp tục đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai, sạt lở, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra./.

