Đại hội Đảng XIV: Lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam

Diễn ra từ ngày 19-25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực nội sinh cho phát triển bền vững và là một trụ cột quan trọng của sức mạnh mềm quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Chị Lê Y Linh - nhà nghiên cứu âm nhạc đang sinh sống và làm việc tại Pháp - cho rằng văn hóa cần được đặt ngang tầm với các lĩnh vực khác trong chiến lược phát triển đất nước.

Theo chị, đầu tư cho văn hóa không chỉ dừng ở bảo tồn, mà cần gắn chặt với sáng tạo để các giá trị văn hóa vừa được gìn giữ, vừa tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại.

Từ góc nhìn của người làm âm nhạc và nghiên cứu di sản, chị Lê Y Linh kỳ vọng Đại hội XIV sẽ có những định hướng đầu tư bài bản và lâu dài cho lĩnh vực văn hóa, đặc biệt là hỗ trợ các nhạc sỹ trẻ và các dự án nghiên cứu, sáng tác mới.

Theo chị, điều này không chỉ góp phần duy trì truyền thống, mà còn tạo điều kiện để âm nhạc Việt Nam tiếp cận và hội nhập sâu hơn với đời sống âm nhạc quốc tế.

Chia sẻ kinh nghiệm tham gia xây dựng hồ sơ di sản tư liệu của Việt Nam được ghi danh trong Chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO, chị Lê Y Linh nhấn mạnh vai trò của sự hỗ trợ dài hạn và có hệ thống. Theo chị, chỉ khi có chiến lược bền bỉ, văn hóa mới thực sự trở thành sức mạnh mềm, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh quốc gia.

Trong bối cảnh giao lưu văn hóa quốc tế ngày càng mạnh mẽ, chị Lê Y Linh cho rằng Việt Nam cần song hành 2 hướng tiếp cận: bảo tồn bản sắc và mở cửa sáng tạo. Bản sắc văn hóa không chỉ được giữ nguyên trong khuôn mẫu truyền thống, mà cần được trình bày bằng những hình thức hiện đại, dễ tiếp nhận hơn đối với công chúng quốc tế.

Từ thực tế tại Pháp, chị Lê Y Linh cho biết các dự án âm nhạc, triển lãm và giáo dục đã góp phần giúp văn hóa Việt Nam được nhìn nhận tích cực; trong đó, âm nhạc truyền thống và đương đại khi kết hợp với các hình thức biểu diễn mới có thể tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Đề cập vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài, chị Lê Y Linh cho rằng hiệu quả cao nhất đến từ những dự án hợp tác cụ thể, ổn định và mang tính lâu dài, thay vì chỉ mang tính thời điểm.

Theo chị, nếu Nhà nước xây dựng được các chương trình cho phép đồng hành từ nghiên cứu đến triển khai, người Việt ở nước ngoài hoàn toàn có thể đóng góp kinh nghiệm chuyên môn, mạng lưới quốc tế và kết nối hiệu quả với các sáng kiến trong nước. Riêng trong lĩnh vực âm nhạc, sự hợp tác này có thể mở rộng sang các chương trình biểu diễn chung, sáng tác mới và giáo dục âm nhạc, qua đó phát huy năng lực của nghệ sỹ Việt Nam và đưa âm nhạc Việt Nam ra thế giới.

Chị Lê Y Linh là con gái của cố nhạc sỹ Hoàng Vân, một trong những tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Từ nền tảng gia đình và chuyên môn, chị đã cùng các thành viên trong gia đình và giới nghiên cứu thực hiện công tác sưu tầm, hệ thống hóa, phục hồi và nghiên cứu bộ sưu tập tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Vân. Những nỗ lực bền bỉ này đã góp phần quan trọng đưa bộ sưu tập trên được ghi danh trong Chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO.

Trong quá trình hoạt động tại Pháp, chị Lê Y Linh tích cực thúc đẩy các dự án giao lưu âm nhạc, nghiên cứu và giáo dục văn hóa, qua đó góp phần lan tỏa giá trị âm nhạc Việt Nam tới công chúng quốc tế, đồng thời đóng góp những góc nhìn chuyên môn về vai trò của văn hóa như một nguồn lực phát triển bền vững và sức mạnh mềm quốc gia./.

