Hiện đại hóa sinh hoạt Đảng của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc trong năm 2026

Chiều 15/1, Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị để báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026, trong bối cảnh bắt đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trong đó, nội dung cốt lõi tập trung vào việc thắt chặt kỷ luật chính trị, nâng cao đạo đức công vụ và tăng cường tinh thần đoàn kết trong nội bộ cán bộ, đảng viên, nhấn mạnh sự cần thiết của việc đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nghiệp vụ để tối ưu hóa quy trình làm việc.

Theo đó, Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ để đổi mới phương thức lãnh đạo và điều hành theo hướng khoa học, hiện đại và hiệu quả trong năm 2026.

Hiện đại hóa và đẩy mạnh chuyển đổi số là một trong những giải pháp trọng tâm để thay đổi cách thức làm việc truyền thống. Ứng dụng công nghệ thông tin toàn diện trong các hoạt động của Đảng, sử dụng các nền tảng quản lý văn bản, hệ thống thông tin báo cáo và chữ ký số.

Ngoài ra, đơn vị cần thực hiện nghiêm quy trình xử lý công việc trên môi trường số nhằm rút ngắn thời gian, giảm bớt thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả điều hành. Triển khai hiệu quả "Sổ tay điện tử đảng viên" và ứng dụng công nghệ vào việc nghiên cứu, học tập nghị quyết để tăng tính thực tiễn.

Công tác giám sát cũng chuyển đổi phương thức kiểm tra, giám sát từ truyền thống sang "giám sát, kiểm tra trên cơ sở dữ liệu" giúp xây dựng được cơ chế giám sát có khả năng cảnh báo và phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Ứng dụng công nghệ giúp Văn phòng cấp ủy đổi mới phương pháp công tác, xây dựng chế độ làm việc khoa học, nền nếp và chuyên nghiệp. Chất lượng tham mưu, tổng hợp, lưu trữ và quản lý tài chính cũng được nâng cao.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng sẽ tập trung vào công tác tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XVI và kiện toàn bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đảng ủy cũng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm chủ động ngăn ngừa vi phạm và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tham nhũng.

Tổng thể kế hoạch năm 2026 hướng tới xây dựng một hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu vận động quần chúng trong giai đoạn phát triển mới./.

