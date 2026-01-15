Kỳ vọng phát huy hiệu quả nguồn lực trí thức, văn hóa, tinh thần của người Việt

Nhân dịp Đại hội XIV của Đảng, ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức cho biết ông kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những định hướng chiến lược mang tầm nhìn dài hạn, trong đó đặc biệt coi trọng phát triển con người, văn hóa và sức mạnh mềm của dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trước tiên đề cập đến những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ Đại hội XIII, ông Phạm Khánh Nam đánh giá đây là nhiệm kỳ ghi dấu nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện.

Nổi bật là việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm độc lập, chủ quyền quốc gia, đồng thời không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp và khó lường. Cùng với đó, công tác đối ngoại, ngoại giao văn hóa và đối ngoại nhân dân tiếp tục được triển khai chủ động, đồng bộ, hiệu quả.

Về dấu ấn đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, theo ông Phạm Khánh Nam, với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu, dấu ấn rõ nét nhất trong nhiệm kỳ qua là sự quan tâm ngày càng sâu sắc, thực chất của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách hướng về kiều bào, công tác bảo hộ công dân và việc khuyến khích kiều bào tham gia quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Việc triển khai Nghị quyết 36 trong 20 năm qua đã tạo nền tảng quan trọng cho các hoạt động gắn kết cộng đồng, bảo hộ công dân, tuyên truyền chính sách và củng cố tổ chức xã hội, mang lại những chuyển biến rõ rệt trong cộng đồng kiều bào.

Riêng tại Đức, nhiều hoạt động văn hóa-nghệ thuật quy mô, có chiều sâu đã được tổ chức, trong đó Tạp chí Hương Việt được đánh giá là một trong những đơn vị tiên phong, giữ vai trò tích cực.

Tiêu biểu là các chương trình: “Tiếng hát những người con xa xứ,” Lễ hội Văn hoá Việt Nam tại Đức và Hội chợ Việt Nam tại Đức phối hợp với Trung tâm Triển lãm thành phố Augsburg tổ chức.

Những hoạt động này đã góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng kiều bào và lan tỏa hình ảnh Việt Nam giàu truyền thống, năng động, hội nhập.

Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt Phạm Khánh Nam (bên phải) chụp ảnh với Tổng Bí thư Tô Lâm trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Từ thực tiễn cộng đồng người Việt tại Đức, ông Phạm Khánh Nam cho rằng các chủ trương, chính sách của Đảng trong nhiệm kỳ XIII ngày càng đồng bộ, toàn diện, hướng mạnh về cơ sở và đời sống kiều bào. Quan điểm coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam đã được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Nhờ đó, cộng đồng người Việt tại Đức không chỉ ổn định đời sống, hội nhập tốt vào xã hội sở tại mà còn tích cực tham gia các hoạt động hướng về quê hương.

Tiêu biểu là chương trình văn hóa “Hương Sắc Việt,” được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt-Đức (1975-2025) trong khuôn khổ lễ hội Sommerfest tại vùng Schwaben, đã tạo dấu ấn đậm nét trong quảng bá văn hoá, ẩm thực, du lịch và sản phẩm Việt Nam, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế tại Đức.

Đặc biệt, ở góc độ người làm báo cộng đồng, ông Phạm Khánh Nam nhận định, công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa thông tin chính thống và hình ảnh tích cực về Việt Nam ra thế giới.

Báo chí cộng đồng, trong đó có Tạp chí Hương Việt, được xem là cầu nối tin cậy giữa trong nước với cộng đồng kiều bào và xã hội sở tại. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ thông tin, báo chí cộng đồng còn trực tiếp tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa.

Có thể kể đến việc kết nối, phối hợp đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt làm việc với Phó Thị trưởng thành phố Augsburg, đồng thời tổ chức các sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam trong khuôn khổ Lễ hội đa văn hóa mùa Thu tại bang Bayern. Đây là những hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các địa phương Đức và Việt Nam.

Hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV, ông Phạm Khánh Nam bày tỏ kỳ vọng Đảng sẽ tiếp tục đề ra những định hướng chiến lược mang tầm nhìn dài hạn, trong đó đặc biệt coi trọng phát triển con người, văn hóa và sức mạnh mềm của dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ông cho rằng cần có những quyết sách mạnh mẽ hơn để phát huy vai trò của kiều bào trong thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hóa và kết nối quốc tế.

Thực tiễn cũng cho thấy các sáng kiến từ báo chí và cộng đồng như Tạp chí Hương Việt hoàn toàn có thể trở thành lực lượng bổ trợ quan trọng cho ngoại giao Nhà nước nếu được định hướng và hỗ trợ phù hợp.

Theo ông Phạm Khánh Nam, Đại hội XIV cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn lực trí thức, văn hóa và tinh thần của người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ nhất, cần hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút và phát huy đội ngũ trí thức kiều bào, tạo điều kiện để họ tham gia đóng góp ý kiến, phản biện và xây dựng chính sách.

Việc ông tham gia trình bày tham luận tại Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ IV và Diễn đàn trí thức, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 được coi là minh chứng cho nhu cầu và tiềm năng rất lớn của đội ngũ này.

Thứ hai, đẩy mạnh ngoại giao văn hóa gắn với vai trò của báo chí cộng đồng, coi đây là kênh lan tỏa bản sắc và sức mạnh mềm của Việt Nam. Những hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam trong năm 2025 cho thấy văn hóa Việt Nam ngày càng được bạn bè quốc tế quan tâm, đón nhận.

Thứ ba, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đại diện ngoại giao, báo chí và hội đoàn kiều bào nhằm hình thành mạng lưới đối ngoại nhân dân vững chắc, hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh quốc gia trong giai đoạn mới.

Ông khẳng định việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên sẽ tạo nền tảng vững chắc để phát huy hiệu quả nguồn lực trí thức, văn hóa và tinh thần của người Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XIV./.

Đại hội XIV của Đảng: Tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn phát triển mới Tỉnh Tuyên Quang hướng tới Đại hội XIV của Đảng với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận xã hội sâu rộng, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh.