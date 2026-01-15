Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 15/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì Phiên họp của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về kết quả triển khai các nhiệm vụ năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự Phiên họp có đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam…

Thúc đẩy các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật

Theo báo cáo, năm 2025, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (Hội đồng) và Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng đã chủ động ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng ban hành 48 văn bản để triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng; đôn đốc, chỉ đạo, định hướng các bộ, ngành, cơ quan, địa phương kịp thời triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại các Kỳ họp thứ 8, thứ 9, thứ 10, kỳ họp bất thường thứ 9.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh: TTXVN phát)

Đối với triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên cả nước, năm 2025, cả nước đã tổ chức được trên 216.000 hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp cho trên 23 triệu lượt người tham dự; trên 4.980 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với trên 2 triệu lượt người dự thi…

Cơ quan Thường trực Hội đồng đã tổng hợp và phân loại hàng trăm mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các địa phương, đồng thời, chỉ đạo nhân rộng các mô hình này, đặc biệt là các mô hình ứng dụng công nghệ số.

Trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tư pháp đã phối hợp các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2019/NĐ-CP; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thành công hội thảo "Nhận diện điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khắc phục liên quan đến lĩnh vực đất đai"; tổ chức một số hội nghị, hội thảo về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026-2030."

Thường trực Hội đồng đã tổ chức các Đoàn công tác làm việc với các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực để nắm bắt tình hình triển khai công tác truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Một số bộ, ngành, cơ quan trung ương (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam) đã chú trọng lồng ghép, triển khai chuyên mục về đột phá thể chế, pháp luật, lập dòng sự kiện, chuyên trang, chuyên mục phù hợp về tuyến thông tin đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật...

Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định, năm 2025, Hội đồng các cấp tổ chức triển khai các nhiệm vụ kịp thời, với nhiều hình thức đa dạng, thường xuyên. Các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng trung ương được các thành viên chủ động tổ chức, hoàn thành, đặc biệt trong việc định hướng nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Kết quả hoạt động của Hội đồng đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; tăng cường chất lượng, hiệu quả của các công tác này; bảo đảm quyền được thông tin pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người dân.

Tại phiên họp, một số đại biểu cho ý kiến về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong triển khai các hoạt động phổ biến, tuyên truyền pháp luật. Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam mong muốn thúc đẩy phối hợp các các bộ ngành, cơ quan chức năng trong tuyên truyền phổ biến pháp luật; đề nghị thiết lập kênh chuyên sâu về hỏi đáp pháp luật trên cổng pháp luật quốc gia, góp phần phổ biến pháp luật theo hướng trực tiếp đến các đối tượng, hướng về cơ sở.

Cũng tại phiên họp, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Đoàn Thị Tuyết Nhung cho biết, trong năm 2025, TTXVN đã chú trọng công tác truyền thông chính sách, nhất là các nghị quyết mới, các nghị quyết chiến lược của Đảng, các văn bản chính sách pháp luật mới; đồng thời tuyên truyền quá trình triển khai chính sách, pháp luật trên thực tiễn.

TTXVN với nhiều sản phẩm thông tin, công tác truyền thông chính sách được triển khai đa phương tiện, đa nền tảng với nhiều chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng đến đa dạng đối tượng người đọc.Với hình thức tuyên truyền, thông tin đồ họa do TTXVN thực hiện có cách thể hiện trực quan, sinh động, hấp dẫn, có nhiều hiệu quả trong tuyên truyền chính sách pháp luật.

Để các cơ quan báo chí phát huy hiệu quả hơn nữa trong tuyên truyền, Phó Tổng Giám đốc TTXVN đề xuất thúc đẩy cơ chế đặt hàng đối với các cơ quan báo chí chủ lực về công tác tuyên truyền chính sách pháp luật; đồng thời có cơ chế tài chính phù hợp liên quan công tác thông tin, tuyên truyền.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và hướng về cơ sở

Phát biểu kết luận Phiên họp Hội đồng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2025 đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Kết quả này đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Một số nhiệm vụ đề ra trong năm 2025 còn chậm tiến độ; công tác phối hợp liên ngành chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Truyền thông chính sách còn chưa thực sự hiệu quả; việc bố trí, sử dụng kinh phí cho phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và truyền thông chính sách còn nhiều vướng mắc, cần sớm có hướng dẫn cụ thể để triển khai thống nhất...

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ của Hội đồng năm 2026 đòi hỏi sự vào cuộc nghiêm túc, thực chất của từng thành viên Hội đồng. Các thành viên của Hội đồng phát huy đầy đủ trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đã đề ra, coi đây là một khâu rất quan trọng trong tổ chức thi hành pháp luật. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng khẩn trương hoàn thiện báo cáo và chương trình công tác trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các thành viên, sớm trình ban hành để tổ chức triển khai ngay từ đầu năm.

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới, phù hợp tư duy và yêu cầu của kỷ nguyên mới. Triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ và cá nhân kinh doanh theo hướng "lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và hướng về cơ sở," chú trọng chất lượng, hiệu quả.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật Báo chí, coi đây là quy trình bắt buộc. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông; phấn đấu mỗi dự án luật đều có chuyên đề truyền thông chính sách.

Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; duy trì, phát huy hiệu quả Cổng Pháp luật quốc gia theo hướng trở thành kênh tương tác hiệu quả giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, tham mưu đổi mới toàn diện công tác giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm phù hợp các chủ trương, quy định mới.

Bộ Tư pháp được giao chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật," tạo cơ sở pháp lý và nguồn lực thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, hình thành thói quen tự giác chấp hành pháp luật trong xã hội.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức hưởng ứng "Ngày Pháp luật Việt Nam" theo hướng thiết thực, đa dạng, hiệu quả; đưa hoạt động biểu dương, khen thưởng gương sáng pháp luật trở thành hoạt động thường niên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội./.

