Thành phố Hồ Chí Minh: Mang quà Tết đến Nhà giàn DK1 và các tàu trực trên biển

Chiều 15/1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (căn cứ tại xã Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh) đã gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Đoàn công tác, đại biểu và phóng viên báo chí lên đường thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ tại các nhà giàn DK1, tàu trực và Đặc khu Côn Đảo.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân nêu rõ cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, đồng bào cả nước lại dành nhiều tình cảm thương yêu gửi đến cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên cương, hải đảo bằng cả vật chất và tinh thần.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên đề nghị Đoàn công tác mang đến, trao tận tay những người chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên các nhà giàn DK1, tàu trực trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc và Đặc khu Côn Đảo nhiều lá thư, món quà Tết chứa đựng tình cảm của đồng bào cả nước, của đất liền đối với biển, đảo xa.

Đoàn cũng truyền tải một cách chân thực, sinh động nhất hình ảnh về cuộc sống, sự hy sinh thầm lặng và tinh thần quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quân và dân đến nhân dân cả nước.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết chuyến thăm chúc Tết này, đơn vị tổ chức 2 tàu chở Đoàn công tác cùng quà, hàng hóa đi chúc Tết các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở nhiều điểm trên vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Điều kiện thời tiết cuối năm biển động, sóng lớn, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị chu đáo, bố trí lực lượng có nhiều kinh nghiệm, sức khỏe tốt để đảm bảo cho chuyến đi an toàn, đạt hiệu quả cao nhất.

Chiều 15/1, việc tập kết, vận chuyển quà, hàng Tết lên 2 tàu đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến, Đoàn công tác sẽ khởi hành vào ngày 16/1 từ cảng của Chi đội Kiểm ngư số 2 (cũ) ở số 1447, đường 30/4, phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Hơn 5,88 triệu người được tặng quà nhân dịp Đại hội XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ Đến hết năm 2025, trên 5,88 triệu người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội trên cả nước đã nhận quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.