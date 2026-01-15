Ra mắt trung tâm thông tin chỉ huy phòng cháy, chữa cháy, ứng dụng“Báo cháy 114”

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm thông tin chỉ huy kết nối hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy, ứng dụng "Báo cháy 114" và triển khai Kế hoạch quản lý, vận hành, cập nhật Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, với chức năng nhiệm vụ được giao, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động nghiên cứu xây dựng và triển khai đề án truyền tin báo cháy, sự cố phòng cháy, chữa cháy và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng cháy, chữa cháy.

Lễ ra mắt được tổ chức là sự kiện quan trọng đánh dấu mốc chuyển đổi từ mô hình chỉ huy và chữa cháy, cứu nạn cứu hộ truyền thống sang mô hình chỉ huy tiếp nhận thông tin điều động lực lượng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ bằng hệ thống công nghệ dữ liệu theo thời gian thực.

Khẳng định bước tiến quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị dữ liệu số, từ phản ứng thụ động sang chủ động, nhanh chóng và hiệu quả.

Để tiếp tục hoàn thiện, vận hành hệ thống thông suốt, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đồng bộ, chính xác, đầy đủ, thông suốt, kịp thời, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với vai trò cơ quan thường trực, nòng cốt trong lĩnh vực công tác này, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương hoàn thiện kiến trúc tổng thể hệ thống, bảo đảm ổn định, an toàn, đồng bộ, dễ mở rộng, thuận lợi cho kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành và địa phương.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các bộ, ngành quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo việc kết nối với Trung tâm thông tin chỉ huy hệ thống truyền tin báo cháy và cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy. Đây là nhiệm vụ quan trọng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị…

Từ những kinh nghiệm quốc tế, cùng với chủ trương chuyển đổi số của Nhà nước và Luật phòng cháy, chữa cháy đã tạo cơ sở để Bộ Công an đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học - công nghệ trong xây dựng hạ tầng dữ liệu và hệ thống truyền tin báo cháy, hướng tới tiếp cận các tiêu chuẩn tiên tiến trên thế giới trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Ngày 14/10/2024, Bộ Công an đã phê duyệt Đề án "Xây dựng hệ thống truyền tin, báo sự cố phòng cháy, chữa cháy" theo Quyết định số 7481/QĐ-BCA, trong đó giao Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Đề án đặt ra mục tiêu: Xây dựng Hệ thống quản lý tập trung, liên thông và tích hợp dữ liệu giúp Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an các địa phương chỉ huy, điều hành, hỗ trợ quản lý, giám sát đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương đến cấp Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đẩy mạnh số hoá thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.

Hỗ trợ lực lượng tiếp nhận thông tin báo cháy nhanh nhất; Quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở và công tác nghiệp vụ của lực lượng trên môi trường mạng...

Bên cạnh thiết bị truyền tin báo cháy, hệ thống tích hợp nhận tin báo từ tổng đài 114 và ứng dụng báo cháy 114, hỗ trợ xác thực qua VNeID, nền tảng do Bộ Công an phát triển.

Từ đó giảm thiểu việc tin báo nặc danh, làm mất thời gian xác minh khi tình huống khẩn cấp. Việc đưa vào vận hành ứng dụng "Báo cháy 114" tạo bước tiến quan trọng trong việc đưa công nghệ số tới gần hơn với người dân giúp người dân và doanh nghiệp có thể báo cháy, gửi hình ảnh, video, định vị hiện trường rút, ngắn "thời gian vàng" trong xử lý sự cố…

Để vận hành thực chất và đạt hiệu quả cao nhất Trung tâm thông tin chỉ huy phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kết nối hệ thống truyền tin báo sự cố toàn quốc, Bộ Công an phát động phong trào thi đua 300 ngày đêm với mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo cháy…/.

