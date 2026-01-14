Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Trưng bày ảnh với chủ đề: "Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào Kỷ nguyên mới."

Suốt 96 năm qua (3/2/1930-3/2/2026), dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã đi qua những giai đoạn quan trọng trong tiến trình phát triển, tạo nên những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa trọng đại, mang tính bước ngoặt, mở ra "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc," kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thịnh vượng.

Trưng bày ảnh "Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào Kỷ nguyên mới" gồm khoảng 500 bức ảnh tư liệu của TTXVN, được chia thành 8 phần, giới thiệu những dấu mốc tiêu biểu trong các giai đoạn của Cách mạng Việt Nam gắn với các kỳ Đại hội của Đảng.

Phần 1 (1935-1950): Củng cố, phát triển lực lượng, Đảng lãnh đạo toàn dân thực hiện thành công Cách mạng tháng Tám, thiết lập nền dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.

Phần 2 (1951-1959): Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến, kiến quốc.

Phần 3 (1960-1975): Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam.

Phần 4 (1976-1986): Đất nước thống nhất, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước.

Phần 5 (1986-1995): Khởi xướng đường lối đổi mới, xóa bỏ cơ chế bao cấp, chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phần 6 (1996-2005): Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tập trung vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phần 7 (2006-2015): Vượt qua khó khăn, đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình.

Phần 8 (2015-2025): Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện đại và hội nhập quốc tế - nền tảng vững chắc cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Phần 8 - phần chính của Trưng bày - là những hình ảnh tiêu biểu tổng kết thành tựu 40 năm Đổi mới theo dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; giới thiệu 3 đột phá chiến lược, các Nghị quyết trụ cột; cùng các nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy; thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế...

Những thành tựu đó là kết tinh của sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế thời đại.

Cũng trong không gian này, TTXVN dành một màn hình điện tử để các đại biểu dự Đại hội có thể tiếp cận những hình ảnh về lịch sử Đảng quang vinh với khổ 6x3,5m cũng như cập nhật hoạt động quan trọng trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Trưng bày ảnh được đặt trên tầng 2, tại hành lang bên phải dẫn vào Hội trường lớn của Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Lấy cảm hứng từ hình ảnh lá cờ đỏ búa liềm - biểu tượng thiêng liêng của Đảng Cộng sản Việt Nam, không gian trưng bày được thiết kế với gam đỏ-vàng chủ đạo, vừa gợi nhắc truyền thống lịch sử anh hùng, bất khuất, vừa thể hiện khí thế, niềm tin và khát vọng phát triển của đất nước.

Trung tâm của Trưng bày ảnh là điểm nhấn thị giác mạnh mẽ với khối tạo hình chữ V vừa đại diện cho Việt Nam, vừa mang hình ảnh cánh chim đang sải cánh rộng mở, tượng trưng cho khát vọng vươn lên, hội nhập và phát triển. Chủ đề "Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào kỷ nguyên mới" được thể hiện rõ ràng, nổi bật, đặt trong khung hình mang tính biểu tượng cho cánh cổng tương lai rộng mở, đón chào Vận hội mới của dân tộc./.

