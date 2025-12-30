Đi đúng hướng, Việt Nam chủ động định hình tăng trưởng 5-10 năm tới

Theo trang siliconcanals.com (Hà Lan), Việt Nam đã thực hiện những cải cách quan trọng nhất trong nhiều thập niên, bao gồm cả những điều chỉnh trong bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Những thay đổi này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình hướng phát triển kinh tế của Việt Nam trong 5-10 năm tới.

Bài viết đánh giá những cải cách mà Chính phủ Việt Nam đã đạt được trong 12 tháng qua là rất ấn tượng. Đó là những thay đổi sâu rộng, mang tính cấu trúc, mở ra không gian cho tăng trưởng thực chất.

Bài viết liệt kê những thay đổi được xem là có thể đóng vai trò then chốt trong giai đoạn phát triển kinh tế tiếp theo của Việt Nam.

Thứ nhất là Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là sự chuyển biến có ý nghĩa khi cho phép các công ty tư nhân đảm nhận vai trò quan trọng hơn trong nền kinh tế Việt Nam.

Theo bài viết, đây là bước đi cần thiết để Việt Nam đạt được sự tăng trưởng bền vững, dài hạn.

Thứ hai là đưa kinh tế phi chính thức vào hệ thống chính thức. Các doanh nghiệp hộ gia đình ước tính đóng góp khoảng 20-30% GDP của Việt Nam nhưng việc thu thuế từ nhóm này trước đây khá khiêm tốn.

Nhiều doanh nghiệp trong số này phụ thuộc nhiều vào tiền mặt, thiếu công nghệ và hoạt động ngoài hệ thống chính thức nên khó mở rộng quy mô và kém hiệu quả theo thời gian.

Chính phủ Việt Nam hiện đang thúc đẩy các doanh nghiệp áp dụng hệ thống POS theo hình thức thanh toán kỹ thuật số và kế toán minh bạch kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Dù điều này sẽ khiến các doanh nghiệp hộ gia đình có thể phải đóng mức thuế cao hơn nhưng họ lại được đưa lên ngang hàng với các doanh nghiệp chính thức.

Ngoài ra, cách làm tương tự cũng được áp dụng cho những người bán hàng trực tuyến đăng ký trên hệ thống chính thức. Tất cả đều tham gia vào nền kinh tế, hoạt động trong cùng một khuôn khổ và có quyền thụ hưởng cơ sở hạ tầng và công nghệ quốc gia. Đó là cách xây dựng một thị trường minh bạch, có khả năng mở rộng và hiệu quả.

Thứ ba là đưa vào áp dụng các quy định chặt chẽ hơn. Trong nhiều năm, tiêu chuẩn thị trường ở Việt Nam tương đối lỏng lẻo, làm méo mó nghiêm trọng môi trường cạnh tranh trong một số lĩnh vực.

Khi loại bỏ những doanh nghiệp dựa vào các kẽ hở pháp lý, trốn thuế hoặc các hành vi gây hiểu nhầm, những doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành sẽ có không gian phát triển tốt hơn.

Bài viết nhận định việc siết chặt quy định sẽ gây khó chịu trong ngắn hạn nhưng là rất cần thiết nếu Việt Nam muốn có một thị trường công bằng và cạnh tranh trong dài hạn.

Ngoài ra, còn nhiều cải cách khác cũng được đề cập như việc sáp nhập các tỉnh, triển khai căn cước công dân điện tử và số hóa rộng rãi các quy trình của chính phủ.

Bài viết đánh giá đây là những cải cách phức tạp, nhiều khó khăn, khó thực hiện, nhưng bất kỳ cuộc cải cách cấu trúc sâu rộng nào cũng sẽ gặp phải những trở ngại, sự phản kháng và có thể chưa hiệu quả ngay trong ngắn hạn.

Điều quan trọng nhất là Việt Nam đang đi đúng hướng và mọi thứ sẽ dần đi vào đúng quỹ đạo theo thời gian.

Bài báo kết luận, nền kinh tế Việt Nam có thể tăng tốc đáng kể trong 5 năm tới, trong nhiệm kỳ lãnh đạo mới. Trong bối cảnh thời kỳ vàng của dân số Việt Nam đang gần kết thúc khi phần lớn lực lượng lao động đã trên 30 tuổi và tỷ lệ sinh hiện ở mức thấp kỷ lục, Việt Nam sẽ có khoảng 10 năm để tạo ra sự khác biệt thực sự, nếu muốn tiến gần hơn đến vị thế nền kinh tế phát triển./.

Kinh tế Việt Nam trước cơ hội tăng trưởng hai con số Theo các chuyên gia kinh tế, tăng trưởng GDP năm 2025 và giai đoạn 2021-2025 là tiền đề quan trọng để Việt Nam thiết lập mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030.