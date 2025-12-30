Bản cập nhật điều khoản dịch vụ mới của Zalo đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều khi người dùng buộc phải chấp thuận để tiếp tục sử dụng, nếu không tài khoản có thể bị xóa sau 45 ngày.

Bản tin 60s ngày 30/12/2025 gồm những nội dung sau:

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Zalo giải trình vụ thu thập thông tin người dùng.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra trách nhiệm các quán ăn liên quan đường dây thịt bò giả.

Xác minh clip nhóm người lên xe buýt tấn công tài xế tại Nghệ An.

Nghiên cứu sinh Tiến sỹ 24 tuổi Âu Nhật Huy được cho thôi học theo nguyện vọng.

Những trường hợp nào được hưởng mức quà 400.000 đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?

Ông Trump phản ứng về cáo buộc Ukraine tập kích nơi ở của Tổng thống Nga Putin.

Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine cần sự hỗ trợ của Mỹ để giành thắng lợi.

Mỹ phá hủy bến tàu nghi trung chuyển ma túy ở Venezuela./.