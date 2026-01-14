Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist ca ngợi mô hình phát triển mới của Việt Nam

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc trao đổi với ông R.Arun Kumar, Ủy viên Trung ương, Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist (CPI-M) nhằm làm rõ ý nghĩa, tầm vóc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như những định hướng lớn của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.



Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gia tăng và yêu cầu phát triển mới đặt ra ngày càng cao, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được đánh giá là một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc.



Theo nhận định của ông R.Arun Kumar, bất chấp nhiều trở ngại, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước đi theo con đường phát triển và tiến bộ, đạt được những thành tựu quan trọng cả về kinh tế và xã hội.

Bình quân giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt khoảng 6,3%, tuổi thọ và mức sống của người dân được cải thiện, đặc biệt là sự gia tăng đáng kể của chỉ số hạnh phúc, đưa Việt Nam vào nhóm 50 quốc gia đứng đầu thế giới về chỉ số này - một bước tiến rất ấn tượng.



Sau gần 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển mới, hướng tới hai cột mốc chiến lược: 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2030 và 100 năm Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 2045.

Trong lộ trình đó, Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc hoạch định mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn tới.



Đánh giá về những điểm mới trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, ông R.Arun Kumar cho rằng việc bổ sung bảo vệ môi trường song hành với phát triển kinh tế-xã hội phản ánh yêu cầu cấp thiết của phát triển bền vững.

Thực tiễn cho thấy phát triển công nghiệp thiếu kiểm soát thường kéo theo ô nhiễm và suy thoái môi trường, đặc biệt đối với các nước đang phát triển. Do đó, việc Đảng Cộng sản Việt Nam xác định bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu là nhiệm vụ ưu tiên là một điều chỉnh đúng đắn và có tầm nhìn dài hạn.



Bên cạnh đó, việc xác định đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên cùng với quốc phòng-an ninh cũng được đánh giá cao. Việt Nam hiện là thành viên tích cực của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trên trường quốc tế.

Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và trách nhiệm, Việt Nam có khả năng đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác, đoàn kết giữa các nước đang phát triển, vì hòa bình và ổn định chung trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.



Văn kiện Đại hội XIV cũng tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa, con người và kinh tế tư nhân trong phát triển. Theo đó, khu vực tư nhân được xem là một động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất, song cần được quản lý trong khuôn khổ định hướng và kế hoạch phát triển của Nhà nước.

Cùng với đó, việc đề cao các giá trị văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh, phòng chống tham nhũng và xây dựng lối sống lành mạnh được coi là nền tảng để bảo đảm sự phát triển hài hòa, bền vững của xã hội.



Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, Đại hội XIV được nhìn nhận là thể hiện rõ bản lĩnh tự đổi mới và năng lực tổng kết thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việc coi khoa học-công nghệ là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân cho thấy định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm. Những cam kết phát triển mà Đảng đặt ra được đánh giá là có cơ sở thực tiễn và tính khả thi cao.



Từ góc nhìn quốc tế, đồng chí R.Arun Kumar bày tỏ tin tưởng rằng Đại hội XIV sẽ ưu tiên nâng cao đời sống nhân dân, thu hẹp bất bình đẳng vùng miền và bảo đảm sự phát triển đồng đều giữa các khu vực.

Với định hướng đúng đắn và quyết tâm chính trị cao, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến bước vững chắc trên con đường thực hiện thành công các mục tiêu trăm năm mà Đảng và Nhà nước đã đề ra./.

