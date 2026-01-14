Đại hội Đảng VIII #Công nghiệp hóa #hiện đại hóa #đất nước

Tin cùng chuyên mục
Hội nghị tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế
Sáng 14/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo.
Thủ tướng chỉ đạo huy động tối đa thời gian, nguồn lực để chống khai thác IUU
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về việc tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.
Thúc đẩy các hoạt động hợp tác, kết nối giữa Việt Nam và Singapore
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình mong muốn Singapore chia sẻ kinh nghiệm trong vận hành trung tâm tài chính quốc tế cũng như thiết lập mạng lưới quan hệ với các đối tác tại Singapore.
Đại hội IX của Đảng: Mở đường tiến vào thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới
Đại hội IX mở đường cho đất nước nắm lấy cơ hội, vượt qua thách thức tiến vào thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới, thực hiện mục tiêu đất nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Hà Nội: Tạm cấm, hạn chế phương tiện phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Công an thành phố Hà Nội thông báo tạm cấm, hạn chế phương tiện một số thời điểm trong ngày 14/1 và các ngày 19-25/1 nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng.
Ngoại giao Việt Nam tiên phong kiến tạo nền tảng ổn định cho quan hệ Việt-Trung
Từ thực tiễn 75 năm phát triển quan hệ Việt-Trung, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ làm rõ vai trò tiên phong của ngoại giao Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ láng giềng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.
Ninh Bình triển khai mô hình tăng trưởng mới, phấn đấu tăng trưởng hai con số
Tỉnh Ninh Bình tập trung tái cơ cấu kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng và cải thiện môi trường kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.
Ba bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng cho kỷ nguyên phát triển
Ba bộ sách lớn về Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái bản, khẳng định giá trị bền vững của di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bồi đắp nền tảng tinh thần và định hướng phát triển đất nước giai đoạn mới.
Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper
Việc trao Huân chương Hữu nghị thể hiện sự ghi nhận của Nhà nước Việt Nam đối với những đóng góp quan trọng của Đại sứ Knapper trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.
Việt Nam là ví dụ điển hình của tăng trưởng bền vững và bao trùm
Việt Nam đã thực hiện thành công quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng XHCN, đồng thời hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Thanh Hóa bảo đảm bầu cử đúng luật, đúng tiến độ
Đến ngày 7/12/2025, tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử cho cán bộ, công chức, đảng viên trên địa bàn.
Đề xuất cơ chế tháo gỡ khó khăn cho đấu giá tài sản trực tuyến
Mặc dù Luật Đấu giá tài sản năm 2024 đã giải quyết cơ bản những vướng mắc, bất cập của Luật Đấu giá tài sản năm 2016, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc.
Việt Nam-Campuchia thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả
Đoàn công tác Bộ Ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường dẫn đầu có cuộc gặp, làm việc với quan chức cấp cao của Campuchia nhằm nâng cao hợp tác thực chất, hiệu quả giữa 2 nước.
Sẽ bố trí hòm phiếu lưu động phục vụ cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật
Ủy ban bầu cử xã Hòn Đất dự kiến các phương án bố trí lực lượng đưa rước đối với những cử tri có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong việc đi lại; tổ chức bố trí hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở....
Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa công bố loạt quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ ở nhiều cơ quan trọng yếu, nhằm kiện toàn bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của Thủ đô.
Chủ tịch Quốc hội tiếp các Đại sứ Campuchia, Hoa Kỳ và Philippines chào từ biệt
Chủ tịch Quốc hội tiếp các Đại sứ Campuchia, Hoa Kỳ và Philippines, ghi nhận vai trò cầu nối của các nhà ngoại giao trong việc củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các nước.
Hoàn thiện thể chế để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam vào năm 2045
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh việc đổi mới tư duy trong công tác lập pháp là nền tảng quyết định để tháo gỡ các nút thắt, thúc đẩy phát triển, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới
Thủ tướng: Hoàn thành làm sạch toàn bộ đất bị ô nhiễm bom mìn vào năm 2045
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc làm sạch toàn bộ diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn đến độ sâu 0,5 mét vào năm 2045, trả lại môi trường an toàn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững.
Quan hệ Việt Nam-Micronesia còn nhiều dư địa và tiềm năng phát triển
Tổng thống Micronesia đánh giá quan hệ Việt Nam-Micronesia còn nhiều tiềm năng phát triển, đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, nông nghiệp...
Đoàn kết dân tộc tạo đà cho Việt Nam tiến xa hơn trong kỷ nguyên mới
Giáo sư Furuta Motoo đánh giá cao các định hướng nhấn mạnh hòa hợp và đoàn kết dân tộc, coi đây là yếu tố then chốt để Việt Nam tiến xa hơn trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Giáo sư Trung Quốc: Đại hội Đảng XIV mở ra giai đoạn bứt phá cho Việt Nam
Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, nhận định Đại hội Đảng XIV của ĐCS Việt Nam sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới mang tính “bứt phá chiến lược.”
Tiến tới Đại hội XIV: Đột phá hạ tầng - động lực thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ
Năm 2025, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức ấn tượng 8,02%, đưa tốc độ tăng trưởng bình quân cả giai đoạn 2021 – 2025 đạt mức cao hàng đầu khu vực, khoảng 6,3%, cao hơn nhiệm kỳ trước (6,2%).
Tiến tới Đại hội XIV: Hưng Yên tạo đà tăng trưởng từ công nghiệp công nghệ cao
Trong nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Hưng Yên xác định một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế là công nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, lao động, thân thiện môi trường.
Đại hội XIV của Đảng: Xung lực mới cho tình đoàn kết Việt Nam-Mozambique
Việt Nam và Mozambique sẽ không ngừng thắt chặt hợp tác thực chất, mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực mà cả hai nước cùng có thế mạnh và nhu cầu phát triển trong tương lai.
Lào-Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng
Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XI của Lào và Đại hội Đảng XIII của Việt Nam, hợp tác song phương Lào-Việt Nam giai đoạn 2021-2025 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.
Tiến tới Đại hội XIV: Bắc Ninh củng cố niềm tin, tạo nền tảng cho giai đoạn mới
Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn (tỉnh Bắc Ninh) cho rằng, 40 năm đổi mới là chặng đường thể hiện sự đúng đắn của những quyết sách chiến lược mà Đảng đã lựa chọn, được kiểm chứng bằng những kết quả cụ thể.
Đại hội XIV của Đảng: Chìa khóa chuyển đổi Việt Nam đến năm 2045
Giám đốc Nhà xuất bản Anteo Edizioni (Italy) cho rằng Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ xác lập tầm nhìn phát triển mang tính bước ngoặt, giúp Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
Thủ tướng dự Hội nghị tổng kết Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn
Chiều 13/1/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010-2025.
Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Người dân Sơn La hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và những quyết sách, chiến lược, mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới.