Chính trị

Đại hội Đảng VIII: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII diễn ra từ ngày 28/6-1/7/1996; TW Đảng xác định tiếp tục đổi mới, chuyển đất nước sang thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

