Đại hội Đảng VIII #Công nghiệp hóa #hiện đại hóa #đất nước

Chủ tịch Quốc hội tiếp các Đại sứ Campuchia, Hoa Kỳ và Philippines, ghi nhận vai trò cầu nối của các nhà ngoại giao trong việc củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các nước.