Bầu cử Quốc hội và HĐND: Thanh Hóa bảo đảm bầu cử đúng luật, đúng tiến độ

Chiều 13/1, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn đã giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh báo cáo công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, công tác triển khai bầu cử được tỉnh chủ động thực hiện, hoàn thành theo quy định. Đến ngày 7/12/2025, tất cả các xã, phường trên địa bàn đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử cho cán bộ, công chức, đảng viên trên địa bàn.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tỉnh Thanh Hóa được phân bổ bầu 17 đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm 8 đại biểu Trung ương và 9 đại biểu địa phương. Đến ngày 30/11/2025, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành việc dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số lượng 85 đại biểu được bầu, 242 người dự kiến giới thiệu ứng cử.

Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường đã hoàn thành việc dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số lượng 3.484 đại biểu được bầu, 8.824 người dự kiến giới thiệu ứng cử, bảo đảm theo định hướng đề ra.

Liên quan đến công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị, tỉnh Thanh Hóa có 6 đơn vị bầu cử, gồm 5 đơn vị bầu 3 đại biểu và 1 đơn vị bầu 2 đại biểu.

Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-UBBC về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, gồm có 27 đơn vị (23 đơn vị bầu 3 đại biểu, 4 đơn vị bầu 4 đại biểu).

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi giám sát. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Ủy ban bầu cử các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, bảo đảm thời gian theo quy định.

Theo đó, toàn tỉnh có 1.112 đơn vị bầu cử, gồm 129 đơn vị bầu 2 đại biểu (11,60%), 789 đơn vị bầu 3 đại biểu (70,95%), 111 đơn vị bầu 4 đại biểu (9,98%), 83 đơn vị bầu 5 đại biểu (7,46%) và không có đơn vị bầu 1 đại biểu.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai thực hiện, đến nay, các nội dung công việc chuẩn bị bầu cử đã được tỉnh Thanh Hóa hoàn thành theo đúng quy định, bảo đảm thời gian theo quy định.

Công tác thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, ấn định đơn vị bầu cử hoàn thành theo đúng quy định; công tác dự kiến cơ cấu, số lượng, phân bổ người ứng cử, tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được thực hiện công khai, bàn bạc dân chủ, khách quan, đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần (đạt bình quân từ 2,5 lần so với số đại biểu được bầu).

Tỷ lệ người ứng cử là nữ, trẻ tuổi, người dân tộc thiểu số, người ngoài đảng, tái cử được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm, tổ chức.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát, kiểm tra đã đánh giá, dự báo tình hình diễn ra trước, trong và sau bầu cử, chỉ ra các giải pháp thực hiện.

Cụ thể, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong dịp Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Tết Nguyên đán nên lượng công việc cần triển khai thực hiện lớn, lưu ý phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành để tổ chức thực hiện tốt các phần việc.

Tỉnh Thanh Hóa cần đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, bảo đảm tốt các công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất nhất là đường truyền mạng, lưới điện ở các vùng khó khăn, sớm bổ sung nguồn lực và kinh phí thực hiện phù hợp cho các địa phương, đơn vị bầu cử…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của tỉnh.

Đồng thời nhấn mạnh Thanh Hóa cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tổ chức bầu cử chủ động, từ sớm, từ xa, đúng luật cũng như bám sát tiến trình của Trung ương để chủ động triển khai, đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật.

Đối với việc triển khai các bước quy trình thủ tục từ nay đến ngày bầu cử và sau ngày bầu cử, Thanh Hóa phải đảm bảo chặt chẽ đúng theo luật định; tiếp tục rà soát cập nhật bổ sung danh sách cử tri để bảo đảm quyền bầu cử của công dân, nhất là những người đang làm việc học tập ở xa, người khuyết tật, người già yếu, người dân tộc thiểu số, ngư dân đang đánh bắt xa bờ…

Thanh Hóa cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và công dân theo quy định; Quan tâm giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp; có bộ phận thường trực để tiếp dân, tăng cường nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân, làm tốt công tác dự báo và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm các điều kiện để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh khẳng định, tỉnh sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng đối với công tác bầu cử và việc tổ chức bầu cử được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Địa phương tập trung giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự ứng cử, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong toàn bộ quá trình bầu cử./.

