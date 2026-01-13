Bầu cử Quốc hội, HĐND: Nghệ An cần thực hiện nghiêm quy trình giới thiệu người ứng cử

Ngày 13/1, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành giám sát, kiểm tra tại tỉnh Nghệ An.

Ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn.

Tại Nghệ An, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn được triển khai nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tỉnh Nghệ An được bầu 16 đại biểu. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất giới thiệu 38 người ứng cử, bảo đảm số dư theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Về bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, số lượng đại biểu được bầu là 85 đại biểu; số người được giới thiệu ứng cử là 222 người, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số dư theo quy định.

Ở cấp xã, 130/130 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất theo kế hoạch. Tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu là 2.922 đại biểu; số người được giới thiệu ứng cử là 6.329 người, bảo đảm số dư cần thiết cho công tác lựa chọn, hiệp thương các vòng tiếp theo.

Cùng với công tác hiệp thương, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc ấn định các đơn vị bầu cử. Theo đó, toàn tỉnh được ấn định 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với 16 đại biểu Quốc hội được bầu. Đối với Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nghệ An đã ấn định 20 đơn vị bầu cử với 85 đại biểu được bầu. Ở cấp xã, các địa phương đã hoàn thành việc ấn định tổng số 1.041 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, tương ứng với 2.922 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận và biểu dương tỉnh Nghệ An đã chủ động, nghiêm túc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, cơ bản bảo đảm tiến độ và yêu cầu theo quy định của pháp luật; đề nghị, tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tổ chức bầu cử theo phương châm chủ động, từ sớm, từ xa, đúng luật và an toàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các thành viên Hội đồng bầu cử các cấp cần phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, nêu cao trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử. Tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phân công nhiệm vụ phù hợp với tinh thần mỗi người làm tốt một việc nhưng nắm chắc công việc chung để sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ khi cần thiết.

Tỉnh cần bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy trình về giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú; thực hiện việc kê khai, tiếp nhận, xem xét hồ sơ của người ứng cử đúng quy định. Hội nghị hiệp thương lần thứ hai cần được tổ chức chậm nhất trước ngày 3/2/2026; Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp phải hoàn thành chậm nhất trước ngày 20/2/2026 theo đúng quy định của pháp luật.

Nghệ An tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách cử tri, bảo đảm quyền bầu cử của công dân, nhất là đối với những người đi làm ăn xa, học tập xa quê, người cao tuổi, người khuyết tật. Tỉnh tập trung giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; quan tâm xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử theo đúng trình tự, thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cần được thực hiện đúng luật, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Các cơ quan chức năng cần chủ động đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng bầu cử để xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống người ứng cử; kịp thời phản bác các thông tin sai trái, không chính xác liên quan đến cuộc bầu cử và nhân sự ứng cử trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Địa phương làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ bầu cử; tăng cường giám sát, kiểm tra, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử phải quán triệt phương châm: “Nắm chắc tình hình, chia sẻ thông tin, thống nhất nhận định, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, giải quyết hiệu quả, không để bị động, bất ngờ."

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận khẳng định tỉnh sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng đối với công tác bầu cử và việc tổ chức bầu cử được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết tỉnh đang tập trung lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử bảo đảm chất lượng, chú trọng cơ cấu nữ; giảm đại biểu khối chính quyền, tăng đại biểu khối Đảng, đoàn thể và đại biểu cấp xã, phường. Địa phương tập trung giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự ứng cử, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong toàn bộ quá trình bầu cử./.

