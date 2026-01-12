Lãnh đạo Đảng Cánh tả Đức: Việt Nam là hình mẫu phát triển đáng chú ý ở khu vực

Nhìn lại chặng đường phát triển vừa qua, Việt Nam đã vươn lên đảm nhiệm một vai trò kinh tế hết sức nổi bật tại khu vực Đông Nam Á.

Mặc dù vẫn còn những thách thức cần giải quyết, song quá trình phát triển thành công vượt bậc của Việt Nam là minh chứng cho đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Wulf Gallert, đồng Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cánh tả Đức (Die Linke), đã đưa ra nhận định trên trong cuộc trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Đức, trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại hội XIV sắp tới, ông nhận định đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt. Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, Đại hội được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách mới, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển kinh tế và hoàn thiện công tác tổ chức.

Trong tương lai, ông cho rằng việc duy trì một quá trình thảo luận rộng rãi, lắng nghe ý kiến từ mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người trực tiếp tạo ra giá trị cho xã hội, sẽ là chìa khóa để Việt Nam đạt được nhiều thành công hơn nữa.

Thay mặt Đảng Cánh tả Đức, ông Wulf Gallert gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Đại hội XIV.

Chia sẻ quan điểm về tình hình quốc tế hiện nay, ông Wulf Gallert bày tỏ quan ngại khi thế giới hiện phải đối mặt với nhiều tiền lệ nguy hiểm, từ những xung đột vũ trang đến các cuộc chiến tranh kinh tế, đang tạo ra môi trường bất lợi cho những nước luôn đề cao thương mại tự do và luật lệ chung như Đức và Việt Nam.

Theo ông, việc tăng cường hợp tác giữa hai bên là yêu cầu cần thiết để tìm ra giải pháp cho những thách thức hiện nay, cùng phấn đấu vì một thế giới hòa bình, phát triển và tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc.

Bày tỏ niềm tự hào về tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai Đảng đã được vun đắp qua nhiều thập kỷ, đồng Trưởng ban Đối ngoại Wulf Gallert nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cánh tả Đức hiện đang ở giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp với các tiếp xúc chặt chẽ ở mức độ chưa từng có.

Dù cách biệt về địa lý, song hai Đảng luôn tìm thấy sự tương đồng trong việc đối mặt và xử lý các thách thức chung của thời đại.

Ông mong muốn hai bên tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi chặt chẽ, qua đó giúp củng cố mối quan hệ hữu nghị trên cơ sở lợi ích chung của nhân dân hai nước./.

