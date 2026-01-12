Lò Thị Phung xuất sắc giành Huy chương Vàng MMA châu Á 2026

Ngày 11/1/2026, tại Giải vô địch võ tổng hợp MMA châu Á, võ sỹ Lò Thị Phung của Việt Nam đã hạ võ sỹ người Iran chỉ trong gần 52 giây, xuất sắc giành Huy chương Vàng ở hạng cân 49kg nữ.

Ngày 11/1/2026, tại Giải vô địch võ tổng hợp MMA châu Á 2026, võ sỹ Lò Thị Phung của Việt Nam đã hạ võ sỹ người Iran Akbaridastgerdi Mobina chỉ trong gần 52 giây, xuất sắc giành Huy chương Vàng ở hạng cân 49kg nữ. Thành công của võ sỹ Lò Thị Phung tại một bộ môn có tính cạnh tranh khắc nghiệt như MMA một lần nữa khẳng định vị thế và sự tiến bộ vượt bậc của võ thuật Việt Nam trên bản đồ châu lục./.