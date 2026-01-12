Multimedia

Lò Thị Phung xuất sắc giành Huy chương Vàng MMA châu Á 2026

Ngày 11/1/2026, tại Giải vô địch võ tổng hợp MMA châu Á, võ sỹ Lò Thị Phung của Việt Nam đã hạ võ sỹ người Iran chỉ trong gần 52 giây, xuất sắc giành Huy chương Vàng ở hạng cân 49kg nữ.

vna-potal-lo-thi-phung-xuat-sac-gianh-huy-chuong-vang-mma-chau-a-2026-8526009.jpg

Ngày 11/1/2026, tại Giải vô địch võ tổng hợp MMA châu Á 2026, võ sỹ Lò Thị Phung của Việt Nam đã hạ võ sỹ người Iran Akbaridastgerdi Mobina chỉ trong gần 52 giây, xuất sắc giành Huy chương Vàng ở hạng cân 49kg nữ. Thành công của võ sỹ Lò Thị Phung tại một bộ môn có tính cạnh tranh khắc nghiệt như MMA một lần nữa khẳng định vị thế và sự tiến bộ vượt bậc của võ thuật Việt Nam trên bản đồ châu lục./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lò Thị Phung #MMA #Châu Á 2026 #võ thuật Việt Nam #Huy chương Vàng #Võ sỹ Việt Nam
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tư pháp

Cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tư pháp

Nghị định số 09/2026/NĐ-CP của Chính phủ thay thế Nghị định số 39/2025/NĐ-CP ngày 26/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại hội Đảng XIV: Sự chuyển mình của dân tộc

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của đất nước. Đại hội sẽ là nơi hội tụ tầm nhìn chiến lược, quyết sách lớn và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Kỳ thú lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

Huyện miền núi Hwacheon ở tỉnh Gangwon có dân số chỉ khoảng 22.000 người, nhưng lại thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ có lễ hội cá hồi núi, một trong bốn lễ hội mùa Đông lớn nhất thế giới.